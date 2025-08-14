Tunisie: Que prévoit réellement le projet sur le partage des tâches domestiques ?

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Youssef Tarchoun, a démenti, jeudi 14 août 2025, les informations selon lesquelles un projet de loi au Parlement viserait directement à instaurer le partage des tâches domestiques entre les couples.

Il a précisé que le sujet découle d'une initiative présentée dans le cadre de sa mission de représentant du Parlement auprès de l'ONU Femmes, et discutée lors de plusieurs rencontres en Égypte et en Jordanie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'« économie du care » et aborde, entre autres, la question du développement social et du partage des responsabilités au sein du foyer.

Lors de son passage sur Diwan FM, Tarchoun a souligné que l'égalité entre hommes et femmes ne se limite pas à l'égalité salariale ou aux horaires de travail, mais doit aussi inclure la répartition des rôles dans les tâches ménagères, un sujet « encore tabou » selon lui.

Il a plaidé pour un changement des mentalités patriarcales ancrées dans les programmes éducatifs et la culture dominante, qui attribuent certaines fonctions exclusivement aux hommes. Il a estimé que l'éducation des enfants doit reposer sur un véritable partenariat entre mère et père, ce qui nécessite la présence active du père dans la vie domestique.

Le député a proposé, à titre d'exemple, de revoir les stéréotypes véhiculés dans les manuels scolaires, où la mère est souvent représentée en train de cuisiner ou de faire le ménage et le père travaillant aux champs. Il a appelé à l'adoption d'une loi d'orientation visant à repenser le contenu éducatif pour briser ces représentations.