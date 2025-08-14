Tunisie: Kasserine - Hausse notable de la production de pommes

14 Août 2025
La Presse (Tunis)

Selon un communiqué de presse daté du jeudi 14 août 2025, le chef du bureau des cultures au Commissariat régional au développement agricole de Kasserine, l'ingénieur Abbes Hajji, a déclaré que la production de pommes dans la région avait augmenté de 50 000 tonnes en 2024 à 62 000 tonnes cette année.

Dans une déclaration à l'émission « Ce qui se passe en Tunisie et dans le monde » sur la radio nationale, Hajji a ajouté que les surfaces dédiées à la culture des pommiers sont estimées à 10 400 hectares, principalement à Sbeïtla et Foussana.

Abbes Hajji a également souligné que Kasserine occupe la première place nationale en termes de production de pommes, notant que les régions de Sbeïtla et Foussana produisent 76% des pommes.

L'interlocuteur a également expliqué que la région compte 127 unités de réfrigération d'une capacité de stockage de 54 000 tonnes, ce qui est suffisant pour stocker la production, et que celle-ci est destinée au marché local.

Concernant les prix, le chef du bureau des cultures du Commissariat régional au développement agricole de Kasserine a insisté sur le fait qu'ils n'ont pas encore été fixés, mais que le produit est disponible et que les prix ne connaîtront pas d'augmentation significative.

