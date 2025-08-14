Tunisie: Lancement de la campagne nationale de contrôle des climatiseurs individuels

Une campagne nationale de contrôle des climatiseurs individuels a été lancée ce jeudi à travers les différents circuits de distribution.

Selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations, plus de 50 équipes de contrôle conjointes (comprenant des représentants du commerce, des douanes, de l'intérieur et de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie) participent à cette opération.

L'objectif de la campagne est de lutter contre la vente de climatiseurs provenant du marché parallèle, d'empêcher la circulation d'appareils interdits à la vente sur le marché intérieur, et de vérifier la conformité des climatiseurs aux normes techniques en vigueur.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la Tunisie d'améliorer l'efficacité énergétique, de garantir la qualité des appareils sur le marché, de réduire la pression sur le réseau électrique et de protéger les consommateurs contre les produits non conformes aux lois et réglementations en vigueur.