Tunisie: Municipalité du bardo - Les habitants peuvent profiter de l'amnistie fiscale pour l'année 2025

Dans un communiqué publié ce jeudi, la municipalité du Bardo a appelé ses habitants à bénéficier de l'amnistie fiscale de 2025.

La mairie du Bardo a précisé que cette amnistie offre plusieurs avantages importants, notamment l'annulation des montants dus pour la taxe sur les propriétés bâties et la taxe sur les terrains non bâtis pour l'année 2021 et les années précédentes.

L'amnistie permettra également aux résidents d'être dispensés de toutes les pénalités de retard et des frais de recouvrement correspondants pour les contribuables personnes physiques.

Pour en bénéficier, le communiqué stipule que les contribuables doivent payer l'intégralité des taxes dues pour l'année 2025, ainsi que l'ensemble des montants dus pour les années 2022, 2023 et 2024.

Il est également possible pour les personnes concernées par cette amnistie de mettre en place un échéancier de paiement pour régler ces montants en plusieurs versements.