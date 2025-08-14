Tunisie: Municipalité du bardo - Les habitants peuvent profiter de l'amnistie fiscale pour l'année 2025

14 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué publié ce jeudi, la municipalité du Bardo a appelé ses habitants à bénéficier de l'amnistie fiscale de 2025.

La mairie du Bardo a précisé que cette amnistie offre plusieurs avantages importants, notamment l'annulation des montants dus pour la taxe sur les propriétés bâties et la taxe sur les terrains non bâtis pour l'année 2021 et les années précédentes.

L'amnistie permettra également aux résidents d'être dispensés de toutes les pénalités de retard et des frais de recouvrement correspondants pour les contribuables personnes physiques.

Pour en bénéficier, le communiqué stipule que les contribuables doivent payer l'intégralité des taxes dues pour l'année 2025, ainsi que l'ensemble des montants dus pour les années 2022, 2023 et 2024.

Il est également possible pour les personnes concernées par cette amnistie de mettre en place un échéancier de paiement pour régler ces montants en plusieurs versements.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.