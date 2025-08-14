Tunisie: BNA Assurances fait son entrée sur le marché principal de la Bourse de Tunis

La société BNA Assurances a officiellement fait son entrée à la Bourse de Tunis ce jeudi 14 août 2025, lors d'une cérémonie marquant sa première cotation sur le marché principal. Cette opération stratégique vise à renforcer la transparence de l'entreprise, accroître sa visibilité financière et dynamiser le secteur de l'assurance en Tunisie.

À cette occasion, la cloche de la Bourse a retenti pour saluer cette introduction tant attendue, qui porte désormais à 75 le nombre de sociétés cotées sur le marché tunisien. Le cours d'introduction des actions de BNA Assurances a été fixé à 3,480 dinars.

Cette entrée en Bourse est le fruit d'un processus rigoureux, amorcé dès le mois de juin. Le 24 juin 2025, le Conseil d'administration de la Bourse de Tunis avait donné son accord de principe à l'admission des actions de la société sur le marché principal. Le 6 août, le Conseil du Marché Financier (CMF) a délivré son visa au prospectus d'admission par inscription directe.

L'admission définitive de 87 391 790 actions, d'un nominal d'un dinar chacune, était conditionnée à la présentation d'un prospectus. Le cours d'introduction retenu correspond au cours moyen pondéré des cinq dernières séances de Bourse précédant le jour de l'introduction.

Présent à l'événement, Faker RAIS, Directeur Général de BNA Assurances, a qualifié ce passage à la cote permanente de moment historique.

Il a souligné son impact sur la crédibilité et la gouvernance de l'entreprise, tout en insistant sur les opportunités que cette nouvelle visibilité offre à la société. "Ce moment restera inoubliable... Le fait d'être désormais cotés en continu renforce notre transparence, notre exposition et la confiance de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels, financiers ou clients", a-t-il déclaré à La Presse.

La société, qui a récemment changé de marque pour devenir BNA Assurances, amorce une nouvelle phase de développement axée sur l'innovation produit, la synergie banque-assurance avec le groupe BNA, et la diversification de son portefeuille. L'objectif est de dépasser la spécialisation historique dans l'assurance automobile pour investir davantage dans l'assurance-vie, un levier de financement à long terme pour l'économie tunisienne.

Avec un réseau national dense, composé de 180 agences bancaires et de 130 agents BNA Assurances, la compagnie est bien positionnée pour assurer une diffusion efficace et large de ses produits à travers tout le territoire. "Nous voulons créer de nouveaux produits, renforcer l'accessibilité à nos services et faire évoluer notre offre vers des solutions plus complètes et adaptées aux besoins de tous les Tunisiens", a ajouté Faker RAIS.

L'introduction en Bourse de BNA Assurances marque également l'arrivée de 50 000 nouveaux actionnaires, issus de l'ancien statut de mutuelle de la société. Ces investisseurs, pour la plupart néophytes en matière boursière, représentent un vivier prometteur que le marché financier pourra désormais mobiliser.

À ce sujet, Bilel SAHNOUN, Directeur Général de la Bourse de Tunis, a salué cette cotation en mettant en avant la maturité de BNA Assurances face aux exigences réglementaires. "La société, auparavant cotée sur le marché hors-cote électronique, était déjà familière avec les exigences du marché financier... Elle respectait rigoureusement ses obligations en matière de divulgation de l'information, que ce soit pour les indicateurs trimestriels ou les états financiers audités, semestriels et annuels.

C'est une société bien préparée, bien éduquée", nous a-t-il affirmé.

Il a en outre insisté sur l'importance stratégique de cette nouvelle base d'actionnaires, invitant les professionnels du marché à en saisir le potentiel. "J'espère que les acteurs du marché, et notamment les intermédiaires en Bourse, sauront exploiter cette nouvelle base d'actionnaires pour identifier un potentiel d'investisseurs élargi, au-delà même de l'action BNA Assurances", a-t-il conclu.

Il convient de rappeler que BNA Assurances, anciennement connue sous le nom AMI Assurances, a été fondée en 2003 à la suite du transfert du portefeuille de la société coopérative d'assurance et de réassurance Ittihad. L'introduction réussie de cette entreprise emblématique représente un signal fort pour l'ensemble du secteur des assurances et un renforcement notable de la capitalisation boursière tunisienne.