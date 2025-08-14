Cameroun: Présidentielle 2025 - Le MRC absent mais toujours déterminé à impulser le changement

À quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre 2025, l'annonce de l'absence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de la course n'a pas diminué la détermination du parti à peser sur l'avenir politique du pays.

Son Secrétaire national à la Communication, Joseph Emmanuel Ateba, l'affirme sans détour : l'objectif de contribuer à un changement véritable au Cameroun reste intact. Cette ligne politique se traduit par la volonté d'appuyer toute candidature ou initiative visant à créer une dynamique porteuse de réformes profondes et d'alternance démocratique.

Pour le MRC, le combat dépasse la simple participation électorale. L'engagement pour un Cameroun plus juste, plus transparent et plus démocratique demeure une priorité, même en dehors de la compétition directe. Joseph Emmanuel Ateba souligne que le parti et son leader, Maurice Kamto, malgré leur absence sur les bulletins de vote, restent au coeur de l'actualité politique. Il n'hésite pas à qualifier le MRC et le MANIDEM de "grands absents les plus présents", tant leurs prises de position, leurs actions et leurs discours captent l'attention de l'opinion et parfois même plus que les programmes des douze candidats officiellement retenus par le Conseil constitutionnel.

Cette configuration politique particulière survient alors que le président sortant Paul Biya brigue un huitième mandat après plus de quatre décennies au pouvoir. Le MRC, qui se positionne comme force d'opposition structurée, mise sur une stratégie d'influence politique et de mobilisation citoyenne en amont et au-delà de l'élection. Ce choix, bien que controversé chez certains sympathisants qui espéraient une candidature directe, s'inscrit dans une vision à long terme, visant à préparer un changement profond des institutions et de la gouvernance.

Pour de nombreux observateurs, l'impact du MRC sur le climat politique de cette présidentielle est indéniable. Sa capacité à occuper l'espace médiatique, à maintenir la pression sur le débat démocratique et à peser sur les choix électoraux de ses partisans en fait un acteur incontournable, même en dehors de la compétition officielle. Le scrutin de 2025 pourrait ainsi être marqué par la force d'un parti qui, bien qu'absent des urnes, reste présent dans les esprits et dans les discussions sur l'avenir du Cameroun.