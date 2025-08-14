Cameroun: Statue de Paul Biya - Symbole d'un pouvoir affaibli et d'une présidence hors de portée

Ce matin, au Quartier Général, le président Paul Biya n'était pas physiquement présent à une cérémonie officielle. À sa place, une statue grandeur nature, vêtue d'un costume, portée par des notables en tenue traditionnelle, a occupé la scène. L'image, spectaculaire, dépasse largement le simple cadre folklorique et met en lumière les réalités profondes du système politique camerounais.

Dans l'histoire politique du pays, la fonction présidentielle a toujours été associée à une forte présence physique et à l'incarnation directe de l'autorité. Mais ce jour-là, le corps a cédé la place à l'effigie. Ce symbole figé agit comme un totem politique, une représentation qui affirme la continuité du pouvoir sans nécessiter la présence réelle de l'homme qui l'exerce.

Ce choix envoie un message clair : peu importe où se trouve le président, son image doit être visible. Le culte de la personnalité, déjà profondément ancré dans la vie politique camerounaise, atteint ici un point où l'image présidentielle prend le pas sur l'action et la proximité avec les citoyens. On ne célèbre plus seulement la personne, mais le pouvoir en tant qu'entité abstraite et presque intouchable.

Cette scène soulève des interrogations sur l'état réel de la présidence et de ses capacités à diriger. Remplacer le chef de l'État par une statue dans un événement officiel ne peut qu'alimenter les doutes sur sa capacité physique et politique, particulièrement à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Beaucoup y voient la preuve que Paul Biya n'est plus en mesure de gouverner ou de mener campagne, laissant planer l'idée que d'autres acteurs, invisibles, agiraient en son nom.

Le pouvoir, dans ce contexte, se déplace du terrain de l'action vers celui du symbole. Le président devient une icône transportable, un objet de culte que l'on expose pour signifier la continuité de l'ordre établi. Le lien entre gouvernance et présence réelle se distend, et avec lui la confiance des citoyens dans un système où la représentation prend le pas sur la réalité.