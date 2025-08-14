Ile Maurice: Le PM exhorte les pèlerins à respecter les consignes

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a présidé, ce mardi 12 août à Port-Louis, une réunion du National Task Force chargée de coordonner les préparatifs des principales célébrations religieuses à venir : Ganesh Chaturthi (27 août), le pèlerinage du Père-Laval (8 et 9 septembre) et le Shri Venkateshwara Pooja (du 24 août au 2 octobre).

Autour de la table : représentants des ministères, forces de l'ordre, autorités locales, associations socioculturelles et plusieurs ministres. Les échanges ont porté sur la préparation des infrastructures, les mesures de sécurité, la santé publique, la gestion des foules et le transport.

Navin Ramgoolam a réaffirmé l'engagement du gouvernement à préserver et promouvoir les traditions religieuses et culturelles, rappelant que ces fêtes symbolisent l'unité nationale dans la diversité. Il a appelé à une collaboration active entre toutes les parties prenantes pour garantir le bon déroulement et la sécurité des célébrations.

Les associations socioculturelles ont plaidé pour des améliorations concrètes : tentes de meilleure qualité, approvisionnement régulier en eau et électricité, réparation des routes et éclairage suffisant.

Le Premier ministre a insisté sur la coopération interministérielle et la nécessité de préparer en amont tous les dispositifs logistiques, sécuritaires et sanitaires. S'inspirant de la bonne organisation de Maha Shivaratri cette année, il a souligné l'importance de la discipline, de l'ordre et du respect des consignes.

Il a particulièrement exhorté les pèlerins à suivre les directives de la police et à porter des vêtements réfléchissants, surtout la nuit. Les préparatifs incluront l'élagage des arbres, le nettoyage des lieux de culte, des rivières et des plages, ainsi que la rénovation des temples.

Le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a assuré que des travaux de nettoyage et de dragage seront entrepris, tandis que le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a confirmé la mise en place de services médicaux et d'incendie.

Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, s'est engagé à garantir un éclairage routier fiable et un approvisionnement ininterrompu en eau et en électricité. Le ministre du Transport, Osman Mahomed, a, lui, souligné que les bus et le métro seront disponibles jusqu'à tard dans la nuit pour le pèlerinage du Père-Laval.