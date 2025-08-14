Ile Maurice: 19 avocats et 12 avoués nommés Senior Counsel et Senior Attorney

14 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Le président de la République, Dharam Gokhool, a procédé ce jeudi 14 août à plusieurs nominations au titre de Senior Counsel et Senior Attorney, en vertu de l'article 9A du Law Practitioners Act.

Dix-neuf avocats ont été désignés Senior Counsel pour la République de Maurice, parmi lesquels Marie Jacques Laval Panglose, Murlidas Dulloo, Yves Marie Gérard Hein, Shaukat Ally Oozeer, Siddartha Hawoldar, Jeyarama Valayden et Imtihaz Mamoojee.

Figurent également sur la liste Jacques Denis Michel Ahnee, Michel Angelo Iu King Chee, Ghanshyamdas Bhanji Soni, Yanilla Moonshiram, Mouammar Oozeer, Priscilla Balgobin-Bhoyrul, Angélique Anne-Desvaux de Marigny Coquet, Mohammad Mushtaq Namdarkhan, Abdool Rashid Ahmine, Yvan Caril Jean-Louis, Mooneeswur Seegobind Maha Rana Pratapsingh Seetaram et Priya Veedu Ramjeeawon-Varma.

Douze avoués ont par ailleurs été nommés Senior Attorney : Amritlall Oopuddhye Jankee, Omar Ibrahim Amode Banemia, Ravi Kumarprasad Ramdewar, Theyvarajen Modely Ponambalum, Bebakur Rampoortab, Ayesha Jeewa, Mohamed Firoz Joonas Alimamode Hajee Abdoola, Marie Catherine Nalletamby, Pazhany Rangasamy, Gérard Huet de Froberville, Georgy Ng Wong Hing et Verna Nirsimloo.

