Ile Maurice: Des entreprises privées en colère après des câbles endommagés

La zone industrielle de Jin Fei a été touchée ce jeudi 14 août par un black-out après que des câbles électriques en cuivre ont été endommagés, probablement la veille au soir. Selon la police, l'incident a été enregistré comme un cas de damaging au poste de Terre-Rouge et non comme un vol, malgré les soupçons de certains travailleurs et riverains qui pointent du doigt des toxicomanes connus dans la zone.

Selon le Central Electricity Board (CEB), l'incident concerne une dizaine de compagnies privées. Plusieurs équipes ont été mobilisées pour rétablir l'alimentation électrique et les travaux doivent se poursuivre jusque tard dans la soirée, afin de normaliser la situation.

Si l'intervention rapide du CEB a permis de rétablir en partie l'électricité dans les plus brefs délais, certaines sources précisent que ce type de vol de cuivre avait quasiment disparu à l'époque où les habitants craignaient encore la police, ce qui rend cet incident exceptionnel et inquiétant pour les entreprises touchées.

Malgré l'intervention du CEB, la frustration est palpable. Les entreprises et riverains appellent à une vigilance accrue et à des patrouilles de police plus régulières pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Le quartier, déjà confronté à des actes de vandalisme, voit ce nouvel incident comme le signe d'une insécurité persistante. Le CEB assure pour sa part qu'il continuera à surveiller les installations, et encourage la population et les entreprises à signaler tout acte suspect afin de limiter de nouvelles perturbations.