Ile Maurice: Thierry Arékion - «Un tarif unique pour une expérience équitable»

Depuis l'annonce d'un tarif unique de Rs 1 525 pour l'entrée à Casela Nature Park en haute saison, sans distinction entre Mauriciens et visiteurs étrangers, les réactions n'ont pas tardé à se multiplier sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Mauriciens jugent ce prix trop élevé, certains estimant même que cela les exclut d'un lieu qu'ils considèrent comme faisant partie du patrimoine national. Le débat a pris de l'ampleur au point de devenir un véritable sujet de société. Face à cette vague de critiques, Thierry Arékion, directeur général de Casela Nature Park, répond à nos questions.

Casela a récemment annoncé un tarif unique de Rs 1 525 sans distinction entre Mauriciens et étrangers. Pourquoi cette décision ?

À partir du 15 décembre 2024, nous avons adopté un modèle de tarification basé sur la saisonnalité, comme dans de nombreux parcs et attractions à travers le monde. Pendant la haute saison, lorsque la demande est maximale, nous appliquons un tarif unique pour tous, Mauriciens et non-résidents. Cela permet de gérer l'affluence, d'assurer la sécurité, la qualité de l'expérience et le bien-être animal. En basse saison, les Mauriciens continuent de bénéficier d'une réduction de 50 % sur le tarif d'entrée et les enfants des écoles pré-primaires, primaires et secondaires profitent de tarifs préférentiels tout au long de l'année, hors périodes de pointe.

Cette annonce suscite de vives réactions, certains Mauriciens estimant que le tarif est trop élevé. Que leur répondez-vous ?

Nous comprenons que ce changement puisse surprendre. Cependant, notre objectif n'est pas d'exclure les Mauriciens, bien au contraire. Ils bénéficient toujours de tarifs avantageux en basse saison et de réductions spécifiques pour les écoles. Ce nouveau modèle nous permet de maintenir un haut niveau de service, d'investir dans de nouvelles attractions et dans le bien-être de nos animaux. Casela reste profondément attaché à ses visiteurs mauriciens, qui font partie intégrante de son histoire.

Que comprend le prix de Rs 1 525 ? Est-ce un package ou uniquement l'entrée ?

Ce tarif correspond à l'entrée générale pendant la haute saison et comprend l'accès à l'ensemble des zones principales du parc : le safari pour voir les animaux emblématiques (girafes, zèbres, autruches, rhinocéros, etc.), la ferme interactive, ainsi que certaines zones de jeux pour enfants. Les activités optionnelles telles que les interactions spécifiques avec les animaux ou les activités d'aventure sont proposées en supplément.

Quels sont les dernières attractions, activités et animaux au Casela ?

Ces derniers mois, nous avons enrichi l'expérience des visiteurs avec de nouvelles installations et nouveautés, notamment l'agrandissement de certaines zones animales, l'arrivée de nouvelles espèces et le développement d'expériences pédagogiques autour de la conservation. Nous avons également amélioré nos infrastructures d'accueil, nos espaces de restauration et nos zones de détente, pour offrir à nos visiteurs - Mauriciens comme étrangers - des moments inoubliables.

Pourquoi Casela facture-t-il le même prix aux résidents et aux non-résidents lors des jours de forte affluence ?

En période de haute fréquentation, nous appliquons un tarif unique pour garantir un accès équitable à tous et simplifier le flux d'entrée. Cela nous permet de mieux gérer les volumes et de maintenir un haut niveau de service et de sécurité. En dehors de ces jours de pointe, des tarifs préférentiels pour résidents sont appliqués.

Comment justifiez-vous un tarif élevé pour un enfant alors que certaines activités sont inaccessibles à cause de restrictions de taille ou d'âge ?

Ces restrictions ne sont pas liées au prix, mais à la sécurité des enfants, conformément aux normes internationales. Nous avons de nombreuses autres activités incluses adaptées aux plus jeunes et nos équipes sont toujours prêtes à orienter les familles vers des expériences adaptées.

N'est-ce pas trompeur d'inclure dans le forfait des attractions qui peuvent être fermées ?

La sécurité passe avant tout. Si une attraction est fermée, c'est pour des raisons d'entretien préventif ou de météo. Nous affichons la liste des fermetures dès l'accueil et faisons en sorte de proposer des alternatives.

Pourquoi certaines activités de base comme le petit train ou la ferme pédagogique sont-elles payantes en plus du billet d'entrée ?

Ces activités sont proposées comme options afin que chaque visiteur puisse personnaliser son expérience.

Est-ce que votre modèle ne pousse pas délibérément les clients à payer des suppléments ?

Notre objectif n'est pas de pousser à la dépense, mais de proposer un large choix d'activités. Certains visiteurs préfèrent les attractions, d'autres les expériences animalières. Nous offrons un tarif de base compétitif qui inclut déjà de nombreuses activités.

Plusieurs attractions sont souvent fermées. Pourquoi maintenir le plein tarif ?

Nous investissons massivement dans la maintenance et la sécurité. Lorsqu'une attraction est fermée, d'autres restent accessibles et nous veillons à ce que la valeur globale de l'expérience reste au rendez-vous.

Pourquoi la liste des activités fermées n'est-elle pas toujours visible sur le site ?

Nous la mettons à jour dès que possible, mais certains arrêts sont décidés pour des raisons de sécurité de dernière minute (météo, maintenance technique). Dans ces cas-là, l'information est affichée directement à l'accueil.

Pourquoi ne pas proposer de remboursement partiel ?

Le prix d'entrée couvre un ensemble d'expériences, pas une activité en particulier. Même si une attraction est temporairement indisponible, le reste du parc reste accessible avec de nombreuses activités incluses.

Casela privilégie-t-il la rentabilité à l'expérience client ?

Notre priorité est la satisfaction et la sécurité des visiteurs. Les revenus servent à financer l'entretien du parc, le bien-être animal et nos programmes éducatifs et de conservation.

Votre politique tarifaire n'éloigne-telle pas la clientèle locale ?

Nous restons attentifs aux Mauriciens avec des offres spéciales et des promotions régulières. Nous voulons que Casela reste un lieu accessible pour les familles locales.

Des associations critiquent vos interactions avec les animaux. Qu'en pensez-vous ?

Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les vétérinaires pour garantir le bien-être animal. Les interactions sont encadrées, limitées en nombre et conçues pour minimiser le stress des animaux.

Les animaux ne sont-ils pas stressés par ces interactions quotidiennes ?

Nous surveillons attentivement leur comportement et leur santé. Les animaux ont des périodes de repos et toute interaction est arrêtée si un signe de stress est observé.

On voit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Comment Casela protège-t-il ses employés face à la pression publique ?

Nous condamnons toute forme d'agression verbale ou de comportement irrespectueux envers nos équipes. Nos employés sont des professionnels passionnés, dont certains cumulent plus de 20 ans d'expérience. Ils consacrent leur vie au bien-être des animaux et à l'accueil des visiteurs. Nous mettons en place un soutien psychologique et renforçons la communication interne pour qu'ils se sentent soutenus.

Il y a eu des témoignages disant que vos employés se font interpeller dans les supermarchés ou en dehors de leur travail. Est-ce vrai ?

Oui, et c'est inacceptable. Nos collaborateurs sont des êtres humains, souvent très investis dans leur métier et attachés à nos animaux. Les attaquer personnellement pour des décisions stratégiques qu'ils ne prennent pas n'est pas constructif. Nous appelons au respect et au dialogue dans un cadre approprié.

Que voulez-vous dire aux Mauriciens qui critiquent actuellement Casela ?

Nous entendons les préoccupations et nous travaillons à améliorer l'expérience. Mais nous demandons aussi que le débat reste respectueux. Casela est un lieu de loisirs, d'éducation et de conservation - il ne devrait pas devenir un lieu de division.