Afrique: CHAN 2025 - Ca passe logiquement pour le Maroc, la Zambie éliminée

14 Août 2025
Radio France Internationale

Le Maroc, double vainqueur du CHAN, après une entrée réussie contre l'Angola (2-0) et un coup d'arrêt face au Kenya (0-1), s'est imposé contre la Zambie (3-1).

Largement dominateur lors de la première période, le Maroc a dû attendre un sacré moment avant d'ouvrir le score face à des Zambiens repliés la plupart du temps en défense. On ne pouvait plus compter les occasions manquées, à l'image de ce ballon tiré par Khalid Ouarkhane Alt, milieu de terrain du FUS Rabat, à la 15e minute.

Finalement, Mohamed Hrimat, placé juste devant le but, va ouvrir le score après une remise en retrait de Youssef Mehri, attaquant de Berkane (45e+2). Après 17 tirs dont sept cadrés, la logique voulait que le Maroc fasse sauter le verrou.

En seconde période, la Zambie pousse et se fait même refuser un but (65e). À la 67e minute, Oussama Lamlioui place une tête qui permet aux Marocains de doubler la mise. Les Zambiens, qui n'abdiquent pas, réduisent le score avec une tête puissante de Kabaso Chongo (70e).

Malgré cette réduction du score, la Zambie n'arrivera pas à revenir à la hauteur des Marocains qui inscrivent même un troisième but dans le temps additionnel signé Sabir Bougrine (90e+5).

Avec cette troisième défaite, les hommes Avram Grant ne verront pas les quarts de finale. Le Maroc est toujours en course pour une place au prochain tour.

