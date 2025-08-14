Afrique du Sud: Un homme tué à Soweto dans le conflit entre opérateurs de taxis et VTC

En Afrique du Sud, la guerre des taxis continue. Mercredi 13 août, deux hommes armés ont ouvert le feu et tué un chauffeur de VTC dans le sud de Johannesburg. Ils ont également mis le feu à deux véhicules. Ces violences sont le résultat d'un conflit qui dure depuis des années entre les compagnies de taxis.

C'est un énième épisode de violence que la police locale a rapporté, mercredi 13 août, entre des opérateurs de transport de personnes en Afrique du Sud. Devant le centre commercial de Soweto, quatre hommes se sont approchés d'une Voiture de transport avec chauffeur (VTC) et ont tué son chauffeur avant d'incendier la voiture.

Non loin de cet incident, un deuxième véhicule a également été pris pour cible. Sur les réseaux sociaux, des images révélant la violence de ces actes ont circulé. « Une enquête a été ouverte pour meurtre, double tentative de meurtre et incendie criminel », a indiqué la police.

Souvent pris pour cible, les chauffeurs de taxis commandés via une application mobile doivent faire face aux attaques répétées de la part des opérateurs de taxis équipés de compteur. Ces derniers pointent du doigt les différentes plateformes comme Uber qui nuiraient à leur activité. Les VTC sont donc régulièrement empêchés de travailler dans les zones dominées par les opérateurs de minibus.

À noter que ces taxis sont le principal moyen de transport pour la majorité de la population, bien que ce secteur soit souvent contrôlé par des réseaux criminels. En juillet 2025, au Cap, une station de minibus taxi avait été prise pour cible. Quatre personnes furent tuées et trois autres blessées.

Pour rappel, l'Afrique du Sud fait partie des pays où le taux de meurtres est le plus élevé sur le continent, avec en moyenne 75 homicides chaque jour.