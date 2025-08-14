La Banque africaine de développement soutient la formation à l'IA pour stimuler la mise en oeuvre de l'Agenda 2063

La Banque africaine de développement soutient une nouvelle initiative de formation à l'intelligence artificielle (IA) pour faire progresser la mise en oeuvre du plan directeur du développement continental de l'Afrique, l'Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons.

Par l'intermédiaire de son Bureau d'appui au secrétariat conjoint (JSSO), la Banque a apporté un soutien technique et financier au cinquième séminaire annuel destiné aux États membres de l'Union africaine consacré à l'exploitation de l'IA pour un suivi, une évaluation et des rapports efficaces sur le deuxième plan décennal (2024-2033) de l'Agenda 2063.

Ce séminaire de cinq jours, qui s'est tenu à Lusaka, en Zambie, a été organisé conjointement par la Commission de l'Union africaine et la Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF). L'événement a réuni des représentants des États membres de l'Union africaine afin de renforcer leur capacité technique à utiliser des outils d'IA et des innovations numériques pour surveiller, suivre et rendre compte de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'efforts plus vastes visant à renforcer les capacités institutionnelles et humaines sur l'ensemble du continent.

Des sessions pratiques ont porté sur les plateformes d'IA émergentes, notamment Ailyse, ChatGPT, Google AI Studio, Google Gemini et Perplexity. Les participants ont cherché à comprendre la manière dont ces outils pouvaient améliorer l'analyse des données, renforcer la prise de décision et promouvoir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, conformément aux priorités de l'Agenda 2063.

Le soutien de la Banque à ce séminaire reflète son engagement plus large à renforcer la planification, le suivi et la responsabilisation axés sur les résultats dans le cadre de l'Union africaine tout en promouvant l'innovation et la transformation numérique en tant que catalyseurs clés du programme de développement de l'Afrique.

Abibu Tamu, coordinateur principal des programmes au sein du Groupe de la Banque africaine de développement, a réaffirmé l'engagement de l'institution à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine et les partenaires stratégiques afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, en particulier, son deuxième plan décennal de mise en oeuvre.

« Ces outils ne révolutionnent pas seulement la manière dont les données sont recueillies, analysées et communiquées, mais ils permettent également des interventions politiques plus ciblées et une allocation efficace des ressources », a déclaré M. Tamu.

Le séminaire a également servi de plateforme d'apprentissage entre pairs et d'échange de connaissances, les pays participants ayant partagé des approches innovantes et des bonnes pratiques en matière de planification du développement national et d'élaboration de rapports axés sur les résultats.