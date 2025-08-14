Le partenariat entre Ethiopian Airlines et la Banque africaine de développement pour le financement d'un méga-aéroport de 10 milliards de dollars prend son envol

L'ambition de l'Éthiopie de construire un nouvel aéroport international qui rivalisera avec quelques-uns des plus grands aéroports du monde a pris son envol lundi avec une cérémonie de signature monumentale marquant le rôle de la Banque africaine de développement en tant qu'arrangeur principal mandaté, coordinateur mondial et chef de file teneur de livre pour mobiliser près de 8 milliards de dollars sur les 10 milliards de dollars que nécessite ce mégaprojet.

La Banque prévoit de fournir un financement de 500 millions de dollars, sous réserve de l'approbation de son Conseil d'administration pour le projet.

La lettre de mandat a été signée par Lemma Yadecha, directeur commercial du groupe Ethiopian Airlines, et par Akinwumi Adesina, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, en présence du ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide.

Parmi les autres invités à la cérémonie figuraient le lieutenant-général Yilma Merdessa, président du Cnseil d'administration du groupe Ethiopian Airlines, Simplex Chithyola, ministre des Finances et des Affaires économiques du Malawi, Boutros Thok Deng, ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, Exkael Kabongo, chargé d'affaires de la République démocratique du Congo en Éthiopie, son homologue togolais, Thomas Deji et Nawa Sibongo, de la Zambie.

Situé à 40 kilomètres au Sud d'Addis-Abeba, le tout nouvel aéroport international Bishoftu (BIA) aura une capacité annuelle initiale de 60 millions de passagers, qui pourra être portée à 110 millions avec 3,73 millions de tonnes de fret.

« La Banque africaine de développement est fière de s'associer à l'Éthiopie dans son projet d'expansion de la capacité opérationnelle et de la flotte d'Ethiopian Airlines », a déclaré M. Adesina, félicitant l'Éthiopie d'avoir placé « l'Afrique au premier rang de l'aviation mondiale ».

« Avec ses 75 ans d'existence, Ethiopian Airlines est la plus ancienne et la meilleure compagnie aérienne d'Afrique. Elle joue un rôle crucial dans l'intégration économique régionale, car elle relie les capitales, les populations et les marchés grâce à ses installations de fret de renommée mondiale », a ajouté le président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, qui était représenté à la cérémonie de signature par M. Yadecha, le directeur commercial, a quant à lui déclaré : « La signature de cette lettre de mandat marque une étape décisive vers la réalisation d'une passerelle panafricaine de classe mondiale qui stimulera le commerce intra-africain, l'intégration régionale, le tourisme et la connectivité mondiale ».

Les travaux de terrassement devraient commencer fin 2025, et la phase I devrait être achevée d'ici novembre 2029. Ce projet de plusieurs milliards de dollars comprendra une ville aéroportuaire dotée d'installations telles que des centres commerciaux, des hôtels, des zones de loisirs ainsi que des liaisons ferroviaires et autoroutières directes vers Addis-Abeba.

M. Adesina, qui effectuait sa dernière visite officielle en Éthiopie, a salué le « leadership visionnaire » du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui, a-t-il souligné, transforme le pays « chaque heure, chaque jour, chaque semaine, à grande échelle. La rapidité et la grandeur sont désormais la marque de fabrique de l'Éthiopie. »

Il a résumé le partenariat de financement entre Ethiopian Airlines et la Banque comme un partenariat approprié entre la plus grande compagnie aérienne d'Afrique - avec un bilan particulièrement remarquable en matière de soutien à la réponse mondiale à la pandémie de Covid19 - et le plus grand financier d'infrastructures du continent, pour offrir un « changement de donne » pour l'aviation africaine et mondiale.

« Au cours des dix dernières années, sous ma présidence, la Banque a financé plus de 55 milliards de dollars d'infrastructures », a rappelé M. Adesina, s'engageant à « faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'Éthiopie à réaliser son rêve ».

Il a souligné que la Banque africaine de développement a accordé en 2016 un prêt institutionnel de 160 millions de dollars pour soutenir la modernisation et l'expansion de la flotte d'Ethiopian Airlines.

« Je tiens à vous assurer que la Banque africaine de développement tiendra ses promesses, afin que l'Éthiopie puisse réaliser ce projet pour son peuple », a ajouté M. Adesina.

Le groupe Ethiopian Airlines et la Banque africaine de développement ont signé une lettre d'intention le 24 mars 2025 pour marquer leur partenariat dans le cadre du financement de ce projet phare.

La Banque a l'habitude de structurer et de mobiliser des financements auprès de banques commerciales, d'institutions de financement du développement et d'investisseurs institutionnels pour des projets structurés sur l'ensemble du continent.

Elle soutient plusieurs projets d'infrastructure transformateurs en tant qu'arrangeur principal mandaté, notamment le projet d'énergie éolienne Aysha en Éthiopie et le projet de chemin de fer à écartement standard Tanzanie-Burundi-République démocratique du Congo.

Au fil des ans, la Banque a exécuté avec succès des mandats de levée de financement pour des projets d'infrastructure à recours limité ainsi que pour des entreprises publiques de transport telles que Transnet, Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique et la Ghana Airports Company.

L'aéroport international de Bishoftu desservira le trafic international de passagers et de marchandises, en complément de l'aéroport international de Bole, qui conservera les activités intérieures d'Ethiopian Airlines.

Le réseau en étoile d'Ethiopian Airlines, avec des plateformes sous-régionales, favorise la connectivité avec toute l'Afrique et avec le reste du monde. Grâce à ce projet d'aéroport, la vitesse, la fréquence et l'ampleur des liaisons entre les personnes, les biens et les services devraient augmenter de manière significative. Cette expansion correspond également à l'une des cinq grandes priorités de la Banque africaine de développement, qui est d'intégrer l'Afrique en supprimant les obstacles, en établissant des liens transfrontaliers et en permettant aux économies africaines de commercer, de voyager et de prospérer ensemble dans un environnement concurrentiel mondial.

Le groupe Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne la plus prospère d'Afrique avec plus de 75 ans d'existence, a remporté pour la septième fois consécutive le prix Skytrax de la « Meilleure compagnie aérienne d'Afrique ».

Au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 30 juin 2025, la compagnie aérienne a enregistré un chiffre d'affaires record de 7,6 milliards de dollars, soit une croissance de 8 % en glissement annuel. Elle a transporté 19 millions de passagers, dont 15,1 millions sur des liaisons internationales et 3,9 millions à l'intérieur du pays.

Le groupe Ethiopian Airlines a alloué un total de 350 millions de dollars à la restauration des moyens de subsistance et à la réinstallation des communautés qui seront affectées par la construction de l'aéroport.

Pour lire le discours du président Adesina, cliquer ici