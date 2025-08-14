Sénégal: A Ziguinchor, la ferme pilote de Baghagha pleinement engagée dans les 'vacances agricoles citoyennes'

Baghagha (Adéane) — Les activités de production de la ferme pilote de Baghagha, dans la commune d'Adéane, ont démarré mercredi sous l'impulsion de quarante-cinq jeunes enrôlés pour les "vacances agricoles citoyennes" dans la région de Ziguinchor (sud), a constaté l'APS, mercredi.

Les "vacances agricoles citoyennes" ont été lancées récemment à Sédhiou, au domaine agricole communautaire (DAC) de Séfa, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Elles portent sur le thème "Souveraineté alimentaire, la jeunesse s'engage".

Selon le directeur des activités socio-éducatives et de la vie associative au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, ce programme "se concentre sur diverses cultures, notamment l'arachide, le riz, le niébé, le sorgho, le manioc, la patate, avec pour objectif de promouvoir l'agriculture locale et d'encourager la participation des jeunes dans ce secteur vital".

Georges Arman Yelognissédé Deguenonvo, accompagné du directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de Ziguinchor, Ibrahima Diba, était venu visiter les installations de ferme pilote de Baghagha, pour s'enquérir de la situation de ce site.

Le directeur des activités socio-éducatives et de la vie associative a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement des jeunes participant aux "vacances agricoles citoyennes" dans cette ferme pilote.

"Nous sommes à Baghagha pour voir le site du camp des vacances agricoles où les jeunes ont été mobilisés pour déployer des activités opérationnelles de formation et de de production de diverses variétés à savoir le maïs, le sorgho, l'arachide, le mil, entre autres", a expliqué M. Deguenonvo.

Il a rappelé que le programme des "vacances agricoles citoyennes" a été conçu en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire, de concert avec des structures telles que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPJ), l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA).

"Les vacances agricoles se placent dans le milieu utile qu'on doit donner à la jeunesse pour se former, s'accompagner et se mobiliser davantage vers les objectifs de développement durable", a souligné Georges Arman Yelognissédé Deguenonvo, par ailleurs inspecteur de l'Education populaire, de la Jeunesse et des Sports.

Selon lui, 44 fermes agricoles citoyennes ont été mises en place au niveau national.

"Ces fermes devraient pouvoir recevoir des activités organisées sous forme de camp permettant aux jeunes de pouvoir découvrir les techniques agricoles et contribuer à la production, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Sénégal", a-t-il dit.

"Dans notre ferme, nous avons fait le maïs, le sorgho, l'arachide, le sésame, la patate, le manioc, le niébé, la canne à sucre. Ici, nous sommes au nombre de 45 jeunes dont trente-cinq bénéficiaires et 10 animateurs", a détaillé le responsable de la ferme agricole de Baghagha, Samba Anta Guèye.

Il a fait observer que sur le site de Baghagha, 2.500 mètres carrés ont été aménagés pour le maraîchage, précisant que les jeunes enrôlés font 80% de pratique et 20% de théorie.

À Ziguinchor, le directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Ibrahima Diba, est le coordonnateur du programme des "vacances citoyennes agricoles".

Il supervise leur bon déroulement dans les fermes de Baghagha et Affiniam, en collaboration avec les responsables des sites en question.