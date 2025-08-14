Sénégal: Le gouvernement réitère son engagement à soutenir la ville de Touba

Touba — Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a réitéré l'engagement de l'État à soutenir la ville Touba et ses habitants, jeudi, à l'occasion de la cérémonie officielle du Grand Magal, qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Conduisant la délégation gouvernementale, en présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, ainsi que de plusieurs autorités administratives, religieuses et locales, M. Tine a rappelé que le Magal constitue "un événement majeur dans l'agenda religieux du Sénégal".

"Ce grand rassemblement annuel est plein d'enseignements. Cheikh Ahmadou Bamba, à travers sa vie et ses écrits, prône le savoir, le culte du travail, l'empathie, la compassion et la solidarité", a-t-il déclaré.

L'Etat du Sénégal, conscient de l'ampleur de cette manifestation et de l'importance de la cité de Touba, "s'est résolument engagé" à l'accompagner en apportant des solutions aux problèmes auxquels elle se trouve confrontée.

Il a précisé que "la question de l'eau et de l'assainissement [à Touba] figure au coeur des préoccupations" du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Jean-Baptiste Tine a sollicité des prières pour la réussite du Plan de redressement économique récemment du gouvernement et des différents programmes et projets en cours "en faveur d'un Sénégal prospère et souverain".

Le ministre de l'Intérieur a, en outre, invité le khalife général des mourides à formuler des prières pour un bon hivernage et pour le renforcement de la paix et de la cohésion nationale.

Il a par ailleurs exhorté les chauffeurs et conducteurs de véhicules à "faire preuve de plus de prudence sur les routes" durant cette période de forte affluence.