Angola: Luanda, hôte d'un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique en octobre

Dakar — La capitale angolaise, Luanda, va accueillir un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, du 28 au 31 octobre prochain, à l'initiative de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et de la Commission de l'UA (CUA).

"Le sommet intervient à un moment critique, alors que l'Afrique est confrontée à un déficit annuel de financement des infrastructures dépassant les 100 milliards de dollars et se prépare à mobiliser les 1,3 billion de dollars", rapporte la MAP, l'agence d'information officielle marocaine, citant le Parlement panafricain (PAP).

Ce financement est nécessaire à la mise en oeuvre du Plan directeur des systèmes électriques continentaux (CMP) pour un marché unique de l'électricité en Afrique d'ici 2040.

Selon la MAP, "ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'un effort continental plus large visant à débloquer des investissements et des partenariats à l'appui des aspirations de l'Union africaine en matière d'infrastructures dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA)".