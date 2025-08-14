Angola: Luanda, hôte d'un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique en octobre

14 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La capitale angolaise, Luanda, va accueillir un sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, du 28 au 31 octobre prochain, à l'initiative de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA-NEPAD) et de la Commission de l'UA (CUA).

"Le sommet intervient à un moment critique, alors que l'Afrique est confrontée à un déficit annuel de financement des infrastructures dépassant les 100 milliards de dollars et se prépare à mobiliser les 1,3 billion de dollars", rapporte la MAP, l'agence d'information officielle marocaine, citant le Parlement panafricain (PAP).

Ce financement est nécessaire à la mise en oeuvre du Plan directeur des systèmes électriques continentaux (CMP) pour un marché unique de l'électricité en Afrique d'ici 2040.

Selon la MAP, "ce rassemblement s'inscrit dans le cadre d'un effort continental plus large visant à débloquer des investissements et des partenariats à l'appui des aspirations de l'Union africaine en matière d'infrastructures dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA)".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.