Sénégal: Démarrage de la cérémonie officielle du Magal 2025

14 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — La cérémonie officielle consacrant la fin de la 131e édition du Magal de Touba a démarré peu après 13 heures, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, qui conduit la délégation gouvernementale.

M. Tine est en compagnie des ministres Moussa Bala Fofana (Urbanisme, Collectivités territoriales et Aménagement des territoires), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Elevage) et Khady Diène Gaye (Jeunesse, Culture et Sports).

Il y a aussi la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, son collègue en charge de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, ainsi que les secrétaires d'Etat Ibrahima Thiam, en charge du développement des PME-PMI, et Bakary Sarr (Culture, Industries créatives et Patrimoine historique).

Le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, par ailleurs président du comité d'organisation du Grand Magal, ainsi que plusieurs dignitaires de la confrérie, prennent part à la rencontre.

Des autorités administratives locales, des délégations étrangères et des représentants de foyers religieux sont également présents.

La cérémonie se tient sous un chapiteau installé à l'intérieur de la résidence Cheikhoul Khadim, en face de la Grande Mosquée de Touba.

Un important dispositif sécuritaire, comprenant essentiellement d'éléments de la Police nationale et des sapeurs-pompiers, a été déployé à l'intérieur de la résidence et à ses abords immédiats.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.