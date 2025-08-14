Sénégal: Démarrage de la cérémonie officielle du Magal 2025

Touba — La cérémonie officielle consacrant la fin de la 131e édition du Magal de Touba a démarré peu après 13 heures, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, qui conduit la délégation gouvernementale.

M. Tine est en compagnie des ministres Moussa Bala Fofana (Urbanisme, Collectivités territoriales et Aménagement des territoires), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Elevage) et Khady Diène Gaye (Jeunesse, Culture et Sports).

Il y a aussi la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, son collègue en charge de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, ainsi que les secrétaires d'Etat Ibrahima Thiam, en charge du développement des PME-PMI, et Bakary Sarr (Culture, Industries créatives et Patrimoine historique).

Le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, par ailleurs président du comité d'organisation du Grand Magal, ainsi que plusieurs dignitaires de la confrérie, prennent part à la rencontre.

Des autorités administratives locales, des délégations étrangères et des représentants de foyers religieux sont également présents.

La cérémonie se tient sous un chapiteau installé à l'intérieur de la résidence Cheikhoul Khadim, en face de la Grande Mosquée de Touba.

Un important dispositif sécuritaire, comprenant essentiellement d'éléments de la Police nationale et des sapeurs-pompiers, a été déployé à l'intérieur de la résidence et à ses abords immédiats.