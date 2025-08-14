Sénégal: BRVM - Hausse de 55,425 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce jeudi 14 août 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 14 août 2025, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 55,426 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 12 136,357 milliards FCFA contre 12 080,932 milliards de FCFA le 13 août 2025. Quant à celle du marché obligataire, elle a connu une baisse de 6,058 milliards, passant de 10 503,820 milliards de FCFA la veille à 10 497,762 milliards de FCFA ce jeudi 14 août 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est élevée à 620,979 millions de FCFA contre 801,029 millions de FCFA le 13 août.

Les indices sont tous en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,46% à 314,77 points contre 313,34 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,57% à 152,69 points contre 151,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a connu une progression de 0,72% à 129,75 points contre 128,82 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (3,54% à 11 700FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 2,93% à 14 580 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,69% à 1 335 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 675 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 1,96% à 2 340 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 1 075 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,45 % à 560 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 2,02% à 25 000 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 17 645 FCFA).