Sénégal: Magal Touba 2025 - Plus de 6 millions de personnes ont pris part à cette édition

Le nombre de personnes ayant pris part à l'édition 2025 du Magal Touba est rendu public.

Selon un communiqué de presse, à la demande de la Commission culture et communication du Comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Dr Moubarack Lo, ingénieur statisticien économiste, Directeur général du Cabinet Emergence Consulting Group, membre du pool d'experts « As Haabul Jannati » mis en place par le Khalife général des Mourides, et Moussa Diaw, expert en enquêtes statistiques, ont coordonné une vaste opération de collecte de données, visant à mesurer l'ampleur des déplacements et à mieux comprendre les caractéristiques des participants à l'édition 2025 du Magal de Touba.

Il s'agit de la cinquième enquête du genre conduite à Touba par Dr Moubarack Lo, depuis l'année 2011.

Le communiqué renseigne que du dimanche 10 au mercredi 13 août 2025, des équipes d'enquêteurs expérimentés ont été déployées par Emergence Consulting Group aux principales voies d'accès à la ville sainte (Ngabou, Entrée par Mbacké, Entrée par Darou Mousty, Entrée par Dahra et Sortie du péage), opérant 24 heures sur 24, afin de comptabiliser les flux entrants. «Les résultats du comptage indiquent que 235.919 véhicules (hors motos et charrettes) sont venus à Touba durant la période du Magal, y compris les rotations.

Soit une hausse de 14,5% du nombre de véhicules en moyenne annuelle, entre 2023 et 2025, sous l'effet de l'augmentation du parc automobile national et du contrôle plus resserré des surcharges par les forces de l'ordre.

Sur la base de ces données, la population totale ayant pris part au Magal 2025, à Touba et dans ses environs immédiats, est estimée à 6.583.278 (Six millions cinq cent quatre vingt trois mille deux cent soixante dix huit) personnes, en hausse de 12% par rapport au Magal 2023 (soit un taux moyen de croissance annuel de 5,85% entre 2023 et 2025) », révèle le document.

Il précise que 5.129.891 voyageurs sont venus de différentes localités du pays ou de l'étranger, en hausse de 5,53% en moyenne annuelle depuis 2023, prouvant la détermination des fidèles à prendre part à l'évènement, malgré la pluviométrie et les difficiles conditions de circulation. Il y a également 1 443 387 résidents à Touba et dans les autres localités du département de Mbacké (en hausse de 6,55% en moyenne annuelle depuis 2023), sur la base des projections démographiques de l'Ansd. «Ces chiffres montrent que le nombre de participants au Magal a plus que doublé entre 2011 et 2025, passant de 3.090.000 à 6.583.278, sur la période », lit-on dans le document.

En parallèle, informe le communiqué, une enquête auprès des pèlerins a également été menée. L'objectif de cette enquête est de mieux comprendre les dynamiques de mobilité et les comportements économiques liés à l'événement.

Les informations collectées ont notamment porté sur les points de départ des pèlerins ; les modes de transport utilisés; les dépenses engagées pour le déplacement et pendant le séjour à Touba ; la date d'arrivée à Touba ; la durée prévue du séjour à Touba. L'analyse des données recueillies a permis de retracer les principaux circuits d'acheminement des pèlerins, en mettant en évidence les axes routiers et modes de transport les plus empruntés.

Elle a également mis en lumière les tendances majeures en matière de participation au Magal, de provenance géographique et d'organisation logistique, offrant ainsi une lecture claire des dynamiques de mobilité liées au Magal.