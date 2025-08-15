Sénégal: Tambacounda - Plusieurs maisons et ateliers impactés par la crue des eaux du Mamacounda

Tambacounda — Plusieurs maisons et ateliers situés le long du Mamacounda, un cours d'eau traversant d'est en ouest la ville de Tambacounda sur une dizaine de kilomètres, ont été durement touchés par les fortes précipitations enregistrées dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale orientale du Sénégal, a constaté l'APS.

Au quartier Médinacoura, notamment au niveau de l'ancien garage Dakar, plusieurs habitations se trouvant aux abords du Mamacounda, se trouvent dans un état piteux état au lendemain des fortes pluies enregistrées à Tambacounda.

Ces précipitations, évaluées à de 152,8 mm selon les données recueillies dans les faubourgs de la ville par la station de météo locale, surviennent un mois seulement après la crue du 14 juillet qui avait également touché plusieurs concessions.

Le décor est triste le long du Mamacounda, plusieurs ateliers de travail et jardins ayant été fortement impactés par la montée des eaux.

Fatim Kane, mère de famille résidant au quartier Médinacoura, à côté de l'ancien garage, a été témoin de cette furie qui a causé l'effondrement d'une chambre de sa maison.

"La chambre de mes enfants s'est effondrée, heureusement ils étaient tous partis au Magal de Touba, personne n'y était, je rends grâce à Dieu", raconte-t-elle.

A côté de Fatim, Penda Ba n'a pas eu la même chance. Elle a perdu tous ses bagages après l'effondrement de toute sa maison.

"Nous n'avons pas eu le temps de sortir quoi que ce soit, j'ai évacué mes enfants par la fenêtre", dit-elle, la voix tremblante.

"Tous les bagages sont coincés à l'intérieur, mon lit, ma télé, mon frigo, mon armoire, ma coiffeuse et tous mes habits. Il ne me reste vraiment rien. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide", lance-t-elle.

Dans cette grande famille dont la maison se trouve aussi non loin du du le lit du Mamacounda, le constat est le même, les dégâts sont énormes en comptant avec le bétail perdu.

"Ici on a perdu tous nos vivres, un partie de la maison s'est effondrée. J'ai perdu deux têtes moutons qui ont été complément submergés par les eaux. ça fait très mal, mais nous rendons grâce à Dieu car nous n'avons pas enregistré de pertes en vie humaine", souligne Mamadou Tounkara.

Selon ces sinistrés, la recrudescence des inondations au quartier Médinacoura de Tambacounda est due au sous-dimensionnement des ponts du Mamacounda et à certaines installations anarchiques le long du lit de ce bras de fleuve mort.

"Ces inondations sont dues à l'étroitesse des trois pont du Mamacounda. Il faut que les autorités prennent des mesures urgentes pour régler ce problème et soulager les populations", affirme Ousmane Samba Ba, un habitant au quartier de Médinacoura.

Les aménagements anarchiques sur le long du Mamacounda sont également à l'origine de la recrudescence de ces inondations, selon d'autres personnes interrogées par l'APS.

"Il faut déplorer les mauvais aménagements de jardins parce que leurs prioritaires construisent des palissades pour les sécuriser, malheureusement ces palissades obstruent la voie de l'eau qui finit par déborder et envahir nos maisons", dénonce Mamadou Tounkara.

"La plupart des ateliers que vous voyez, sont installés sur le lit du Mamacounda. Je pense que c'est anormal parce qu'ils empêchent l'eau de traverser normalement, donc nous invitons la mairie à prendre des mesures qui s'imposent face à cet anarchie", déclare un autre habitant sous le couvert de l'anonymat

Selon les données météorologiques recueillies cette fois à l'intérieur de la ville, Tambacounda a enregistré un cumul de 145,5 mm d'eau alors que les arrondissements de Missirah et de Koussanar ont respectivement enregistré des cumuls de 79,0 et 124,5mm.

Les localités de Makacoulibantang, Koumpentoum, Nettéboulou et Dialakoto ont enregistré de cumuls de l'ordre de 31,0 mm, 131,0 mm, 34,5 mm et 135,5 mm respectivement.