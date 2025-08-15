Dakar — L'équipe sénégalaise des Aigles de la Médina a enregistré sa deuxième victoire, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), en s'imposant, 1-0, devant les Determine Girls du Liberia, jeudi, à l'annexe du Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à 36 kilomètres de Dakar.

L'attaquante des Aigles Sadigatou Diallo a inscrit l'unique but de la rencontre. Elle a aussi été élue femme du match.

Le Sénégal accueille depuis le mardi 5 août et jusqu'à dimanche prochain, le tournoi de qualifications de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A).

Trois autres clubs de l'Afrique de l'Ouest : Berewuleng FC (Gambie), USFAS (Mali) et RAM Kamara (Sierra Leone) tenteront de décrocher l'unique place pour la phase finale de la compétition continentale.

Ce tournoi se déroulera en cinq journées. L'équipe arrivée première se qualifiera pour la prochaine édition (5e) de la Ligue des champions féminine de la CAF.

Elle rejoindra le TP Mazembe (RD Congo), tenant du titre, le pays hôte (à désigner), ainsi que les représentants des autres zones régionales : UNAF (Union nord-africaine de football), UFOA-B, UNIFFAC (Union des fédérations de football d'Afrique centrale), CECAFA (Conseil des associations de football d'Afrique de l'est et centrale) et COSAFA (Conseil des fédérations de football d'Afrique australe).

Les Aigles de la Médina ont perdu leur premier match (0-2) face aux Maliennes de l'USFAS Bamako. Les filles de Soukey Cissé se sont imposées lors de leur deuxième sortie (2-1), devant les Gambiennes de Berewuleng FC.

Les Médinoises étaient dispensées de compétition lors de la troisième journée.

Elles joueront la dernière journée de ces qualifications, contre les Sierra-léonaises de RAM Kamara, dimanche, à l'annexe du Stade Abdoulaye-Wade.