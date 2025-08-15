Sénégal: Assomption - L'Eglise fête l'élévation de Marie 'à la gloire céleste'

L'Eglise catholique célèbre, ce vendredi, l'Assomption, commémorant la solennité de l'élévation "corps et âme à la gloire céleste" de la Vierge Marie, révélant "une réalité de vie glorieuse éternelle" qui transcende l'existence terrestre temporelle.

"L'Assomption de Marie, une solennité liturgique fêtée le 15 août, est l'élévation par Dieu de Marie corps et âme au Ciel", a déclaré, dans un entretien téléphonique avec l'APS, l'abbé Joseph Bouré Dioh de la paroisse Saint François-Xavier de Ngeen, dans la région de Tambacounda (est).

"Si Marie a été élevée, c'est [pour] ce qu'elle a été pour Dieu, puisqu'elle a été la mère de Jésus", a ajouté le prélat, soulignant que "l'Assomption, c'est aussi la résurrection de la Vierge Marie après sa dormition".

Il souligne que c'est pourquoi le deuxième texte du jour de l'Assomption portera sur la résurrection.

Le secrétaire général de l'Union du Clergé du Sénégal (UCS), l'abbé Roger Gomis, précise que "l'Assomption révèle une réalité de vie glorieuse éternelle qui transcende notre existence terrestre temporelle".

"Marie entre dans une meilleure condition, dans les demeures de Dieu, selon l'expression patristique".

Il s'agit, selon lui, d'une "transformation ontologique, non d'un déplacement géographique", s'inscrivant "dans la résurrection des croyants promise par le Christ lui-même".

Pour l'abbé Roger Gomis, "Marie nous montre ce que peut devenir toute existence humaine dans l'abandon total à la volonté divine, selon sa parole prophétique du Magnificat [...]".

"Cette fête révèle que Marie, première des croyantes, nous trace le chemin vers notre propre glorification", a-t-il dit, soulignant que "son assomption manifeste ce que peut accomplir la grâce divine chez celui ou celle qui se livre entièrement à l'action de Dieu".

"En Marie assumée, c'est l'humanité entière qui entrevoit son destin éternel auprès de Dieu", enseigne le prêtre.

Respecter et élever la femme

L'ancien vicaire de la paroisse Saint-François d'Assises de Keur Massar soutient que "cette distinction, fondamentale dans la théologie catholique, s'enracine dans la compréhension que Marie reçoit tous ses privilèges par les mérites de son Fils", Jésus.

"Elle demeure créature, non Créateur ; bénéficiaire de la grâce, non source de la grâce", signale-t-il.

Selon lui, "Marie nous montre aujourd'hui ce que seront demain des créatures transfigurées par la grâce, appelées à participer éternellement à la vie divine elle-même".

"L'Assomption devient ainsi un phare d'espérance pour tous les chrétiens, nous rappelant que nos corps, temples de l'Esprit Saint, sont appelés à la résurrection glorieuse", fait savoir l'abbé Gomis.

Pour l'abbé Joseph Bouré Dioh, "cette distinction que Marie a reçue de Dieu a une grande signification dans notre condition de vie humaine".

"Dieu élève Marie comme pour demander à chacun de respecter la femme et de l'élever aussi", a-t-il expliqué.

Pour le religieux, "c'est ce qui fait qu'on parle d'égalité entre l'homme et la femme, autrement dit de dignité réciproque, c'est-à-dire que même si l'homme et la femme n'ont pas la même fonction, ils sont d'égale dignité".

Il indique que "jusqu'à une certaine période, l'homme avait toujours dominé la femme, puisqu'il y avait les forces physiques qui conduisaient le monde".