Sénégal: Le Magal a enregistré 6,5 millions de pèlerins cette année, selon Serigne Bassirou Abdou Khadre

Touba — L'édition 2025 du Grand Magal de Touba a accueilli environ 6,5 millions de pèlerins, a annoncé, jeudi, le président du comité d'organisation, par ailleurs porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

"En 2023, une étude réalisée par l'économiste Moubarak Lo avait estimé à cinq millions le nombre de participants. Pour cette édition, les données que nous avons reçues font état de 6,5 millions de pèlerins venus à Touba pour les besoins du Grand Magal 2025, soit une hausse de 12 % par rapport à la dernière étude", a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle consacrant la fin de la 131e édition de ce rendez-vous annuel, il a indiqué que le chiffre de la participation de cette année "est significatif à tous points de vue et appelle à une mobilisation accrue de toutes les parties prenantes".

Il a invité les pouvoirs publics à renforcer les dispositifs de soutien et d'accompagnement des jeunes, avant d'exhorter les disciples mourides, notamment les jeunes, à revenir aux principes fondateurs de la confrérie fondée par Cheikh Ahmadou Bamba et à mesurer pleinement la dimension spirituelle de leur guide.

"Un talibé doit, partout où il se trouve, être un ambassadeur de la confrérie, en adoptant un comportement conforme aux enseignements de son fondateur", a insisté le porte-parole du khalife général des mourides.

Il a par ailleurs évoqué le projet ambitieux du khalife visant à réhabiliter la Grande Mosquée de Touba, soulignant que toute contribution, financière ou matérielle, est source de bénédictions pour son auteur.

Au nom du khalife général des mourides, il a remercié les fidèles, les autorités, les guides religieux et les délégations étrangères pour leur participation à la célébration de cette édition 2025 du Grand Magal.