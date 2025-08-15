Afrique: Afrobasket 2025 - Le Mali se relance, l'Ouganda s'enfonce

Le Mali a battu 85 à 72 l'Ouganda, jeudi, en ouverture de la 2è journée dans le groupe D de l'Afrobasket 2025.

Ce sont pourtant les Silverbacks qui ont lancé les hostilités en marquant le premier panier du match grâce à Deng John Geu. Mais le Mali ne va pas trembler. D'un tir à 3 point, Siriman Kanouté envoie son équipe devant. La réussite va accompagner les autres tentatives des Aigles. Ils se trouveront dans une situation confortable avant la fin du premier quart-temps. 25 à 8. Cette avance sera maintenue dans le 2è quart-temps. Les Aigles vont imposer une altitude de vol que les Silverbacks ne pourront atteindre. A la mi-temps, ces derniers étaient menés 31 à 45.

A la reprise, rien ne changera au marquoir. Le Mali maintiendra son avance, tout en perdant de la vitesse. L'Ouganda va réussir à revenir à 10 points au terme du 3è quart-temps. Malgré ce réveil tardif, les Silverbacks ne réussiront pas à refaire leur retard. Ils s'inclinent 72 à 85 et se mettent dans une situation inconfortable.

Au 3è match, l'Ouganda sera face au Sénégal pendant que le Mali disputera un derby ouest-africain contre le Sénégal.