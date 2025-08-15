Sénégal: Grand Magal de Touba - Un message de paix et de stabilité

La 131e édition du Grand Magal de Touba a pris fin ce jeudi 14 août avec la cérémonie officielle de clôture, présidée par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre en présence du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine.

Serigne Sidy Moukhtar Ka, chargé de délivrer le message du khalife général des mourides, s'est félicité de l'importance accordée au Grand Magal de Touba par la classe politique sénégalaise. Durant plus d'une semaine, selon lui, des dignitaires du parti au pouvoir et des figures de l'opposition ont rendu visite au khalife.

À cet effet, Serigne Mountakha Mbacké invite le pouvoir et l'opposition à poursuivre le dialogue entamé depuis mai dernier, saluant l'estime que les politiques lui portent. Selon Serigne Sidy Moukhtar Ka, le khalife a souligné l'importance de maintenir le dialogue pour préserver la paix sociale, le développement et la démocratie.

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a invité les Sénégalais à soutenir le plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko il y a deux semaines. Il a également sollicité les prières de Serigne Mountakha Mbacké pour la réussite des projets du président de la République.