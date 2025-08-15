Sénégal: Grand Magal de Touba - 6,5 millions de pèlerins enregistrés

La 131e édition du Grand Magal de Touba, un événement annuel majeur, a rassemblé environ 6,5 millions de pèlerins. C'est ce qu'a annoncé Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides et président du comité d'organisation, lors de la cérémonie de clôture selon l'APS.

Ce chiffre représente une augmentation notable de 12 % par rapport à l'estimation de 5 millions de participants en 2023, réalisée par l'économiste Moubarak Lo. Selon Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, cette forte participation nécessite une mobilisation renforcée de toutes les parties prenantes, y compris les autorités publiques, pour soutenir et accompagner les jeunes.

Le porte-parole a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux disciples, en particulier aux jeunes, les exhortant à revenir aux principes fondateurs du mouridisme. Il a rappelé que chaque fidèle doit être un ambassadeur de la confrérie à travers un comportement exemplaire, fidèle aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Il a, également, évoqué le projet de réhabilitation de la Grande Mosquée de Touba, soulignant que toutes les contributions, financières ou matérielles, sont les bienvenues et considérées comme une source de bénédiction. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a chaleureusement remercié l'ensemble des fidèles, des autorités, des guides religieux et des délégations étrangères pour leur présence à cette édition 2025.