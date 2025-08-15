Mali: L'ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue

Dans un communiqué daté du 12 août 2025, Me Cheick Oumar Konaré, avocat au barreau du Mali, a informé l'opinion publique nationale et internationale du placement en garde à vue de l'ancien chef du gouvernement malien de la transition, le Dr Choguel Kokalla Maïga, et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Ces arrestations entrent dans le cadre des enquêtes ouvertes par la Brigade du Pôle national économique et financier du Mali suite à un rapport émanant du vérificateur général du Mali sur leur gestion à la Primature.

« Après avoir été auditionné la première fois, vendredi 1er août 2025, par la Brigade du Pôle national économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été convoqué le mardi 12 août 2025 devant la même brigade en vue, selon les enquêteurs, de confrontations avec certains de ses anciens collaborateurs », souligne la source.

« Après les confrontations annoncées, les agents de la brigade lui ont notifié formellement son placement en garde à vue en attendant la transmission du dossier aux autorités compétentes », poursuit le texte. L'avocat indique que la mesure de garde à vue frappe aussi son ancien directeur de cabinet, le Professeur Issiaka Ahmadou Singaré, et trois anciens directeurs administratifs et financiers de la Primature ». « En outre, elle survient dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'atteinte aux biens publics émises par un rapport du vérificateur général », a-t-il précisé.

Enfin, Me Konaré a tenu à rassurer que le Dr Choguel Kokalla Maïga « bénéficie de tous les égards du personnel de la brigade et il est présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes ». Le dossier devrait prochainement être transmis aux autorités judiciaires compétentes. Il a aussi assuré tenir informé qui de droit de la suite de la procédure. Nommé Premier ministre en 2021, Choguel Kokalla Maïga a été démis de ses fonctions, le 20 novembre 2024, après des critiques contre le pouvoir kaki dirigé par le général d'armée Assimi Goïta. Il a été remplacé à la Primature par le général Abdoulaye Maïga.