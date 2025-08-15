Sénégal: Grand Magal de Touba 2025 - L'État réaffirme son engagement aux côtés de la cité religieuse

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a assisté, ce jeudi, à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Représentant le président de la République, il a transmis le message du gouvernement.

« C'est vrai, le chef de l'État est préoccupé par les problèmes d'eau à Touba, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement. Et dans ce cadre, le gouvernement est en train de faire des efforts », a déclaré le ministre. Ces actions, a-t-il rappelé, s'inscrivent dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, qui vise à améliorer l'accès à l'eau, renforcer l'assainissement et moderniser les infrastructures.

Le message du Khalife : travail, discipline et contribution à la grande mosquée

Lors de la cérémonie, le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a transmis le message de Serigne Mountakha Mbacké. Il a exhorté les disciples à suivre les valeurs du fondateur du mouridisme, basées sur le travail, la discipline, l'adoration de Dieu et l'éducation.

Parmi ses priorités, le Khalife a insisté sur la nécessité de contribuer activement aux travaux de la grande mosquée de Touba, estimés à près d'un milliard de francs CFA.

Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé que « Serigne Touba a tracé la voie qui concilie spiritualité et travail à travers les enseignements du prophète (PSL) » et a cité plusieurs figures historiques de la confrérie, telles que Borom Sahm Mame Mor Diarra, Serigne Ndam Abdourahmane Lo, Cheikh Ibra Faty, Mame Thierno, El Hadji Bousso et Cheikh Ibra Fall.

Le Khalife a aussi mis en garde ceux qui portent des faux récits et des mauvaises interprétations des écrits de Serigne Touba.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.