Sénégal: Grand Magal de Touba 2025 - L'État réaffirme son engagement aux côtés de la cité religieuse

Le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a assisté, ce jeudi, à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Représentant le président de la République, il a transmis le message du gouvernement.

« C'est vrai, le chef de l'État est préoccupé par les problèmes d'eau à Touba, que ce soit l'eau potable ou l'assainissement. Et dans ce cadre, le gouvernement est en train de faire des efforts », a déclaré le ministre. Ces actions, a-t-il rappelé, s'inscrivent dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, qui vise à améliorer l'accès à l'eau, renforcer l'assainissement et moderniser les infrastructures.

Le message du Khalife : travail, discipline et contribution à la grande mosquée

Lors de la cérémonie, le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a transmis le message de Serigne Mountakha Mbacké. Il a exhorté les disciples à suivre les valeurs du fondateur du mouridisme, basées sur le travail, la discipline, l'adoration de Dieu et l'éducation.

Parmi ses priorités, le Khalife a insisté sur la nécessité de contribuer activement aux travaux de la grande mosquée de Touba, estimés à près d'un milliard de francs CFA.

Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé que « Serigne Touba a tracé la voie qui concilie spiritualité et travail à travers les enseignements du prophète (PSL) » et a cité plusieurs figures historiques de la confrérie, telles que Borom Sahm Mame Mor Diarra, Serigne Ndam Abdourahmane Lo, Cheikh Ibra Faty, Mame Thierno, El Hadji Bousso et Cheikh Ibra Fall.

Le Khalife a aussi mis en garde ceux qui portent des faux récits et des mauvaises interprétations des écrits de Serigne Touba.