Afrique: AfroBasket 2025 - Maladroit, le Sénégal tombe face à l'Egypte

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal effectuait sa deuxième sortie à l'AfroBasket ce jeudi 14 août 2025. Les Lions ont perdu contre l'Égypte 77-91 dans le groupe D.

Après avoir battu l'Ouganda en ouverture, le Sénégal était attendu pour confirmer ses ambitions à l'AfroBasket ce jeudi. Cependant, les joueurs de Ngagne Desagana Diop sont tombés sur un os nommé Égypte, avec un revers 77-91. Les Égyptiens étaient portés par un collectif fort, avec Abdelrahman Mohamed, auteur de 22 points, alors que son compère Ehab Amin a, lui, sorti un double-double : 19 points, 11 rebonds.

La preuve que le Sénégal n'a jamais été en mesure de remporter cette partie : tous les quarts-temps ont été à l'avantage de l'Égypte : 20-18, 22-18, 25-19 et 24-22. Les Lions ont été plombés par une maladresse flagrante tout au long de la partie, avec un pourcentage au tir de 38,57 %, dont un 6/31 derrière l'arc, soit un taux de réussite de 19,35 %. Pourtant, Brancou Badio (18 points, 7 passes et 4 rebonds) et Ibrahima Fall Faye, auteur d'un double-double (17 points, 10 rebonds), ont essayé de sonner la révolte, mais en vain. Jean-Jacques Boissy est, quant à lui, resté cantonné à 10 unités.

Le Sénégal aura un troisième match à disputer ce samedi 16 août contre le Mali. L'objectif : finir premier afin d'éviter les barrages et décrocher une qualification directe en quarts de finale.

