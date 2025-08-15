Sénégal: Ngagne Desagana DIOP, Sélectionneur du Sénégal - « À l'AfroBasket, il faut être prêt physiquement »

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

« On a raté beaucoup de tirs à trois points, mais depuis le début du match, on a beaucoup défendu. En effet, quand on défend bien, on a la chance de gagner. En première mi-temps, on a fait onze pertes de balles et en deuxième mi-temps, deux pertes de balles. Ce qui fait 13 pertes de balles.

Si cela continue ainsi, on aura la chance de gagner les matches. Depuis deux ans que je suis à la tête de l'équipe, on travaille sur la défense. Je l'ai dit aux joueurs, qu'il faudra mettre le paquet en défense si l'on veut gagner. C'est ce qui se passe même en Nba. Si tu as confiance, tu shootes », a indiqué le sélectionneur.

« On a shooté 6/38, mais on a beaucoup défendu aux rebonds défensifs et surtout on a eu 31 rebonds offensifs. On a beaucoup parlé aux joueurs, surtout Moustapha et Ibrahima Faye qui étaient là lors de la dernière édition. Car l'AfroBasket est différent du basket normal, il faut être prêt physiquement. Nous avons joué un match et il nous en reste beaucoup d'autres. Il faut donc continuer à travailler et les joueurs sont conscients de ce qui nous attend dans cet AfroBasket », a-t-il déclaré.

