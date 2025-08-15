Sénégal: Assomption - L'élévation de Marie au ciel célébrée ce vendredi

Les catholiques célèbrent, ce vendredi 15 août, la fête de l'Assomption qui signifie l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Des messes en l'honneur de Marie, la mère de Jésus-Christ, sont prévues dans plusieurs églises catholiques.

La fête de l'Assomption sera célébrée demain, vendredi 15 août. Il s'agit de l'élévation de la Vierge Marie au ciel, au terme d'une vie terrestre bien remplie. Marie, la mère de Jésus-Christ, s'est totalement donnée à Dieu à travers la prière et les bonnes actions. Ce qui fait d'elle un modèle parfait. Dans plusieurs récits, des évangélistes racontent que Marie, fille de Joachim et de Anne, était envoyée très jeune au temple où elle s'imprégna de la Bible et apprit des prophéties qui annonçaient qu'un sauveur allait naître d'une vierge pour sauver l'homme du péché.

Elle ignorait que cette vierge n'était autre qu'elle et faisait voeu de chasteté en offrant totalement sa vie à Dieu. Pour le peuple chrétien, en particulier catholique, Marie demeure une servante parfaite du Seigneur. Elle inspire, ce que les chrétiens appellent « la reprise du magnificat ». Ce cantique, comme l'explique l'évangéliste Saint Luc, témoigne d'un amour infini de Marie à Dieu. Dispensatrice de la paix, Marie est encore, comme hier, magnifiée et chantée dans les églises et sanctuaires catholiques qui lui sont dédiés. Au Sénégal, le plus connu est le sanctuaire marial de Popenguine.

La disponibilité de la Vierge Marie, durant sa vie sur terre, fait que son culte demeure toujours une tradition populaire, avant d'être fixé par l'Église. Même si beaucoup d'historiens estiment que les origines de l'Assomption ne reposent sur aucun texte reconnu puisque cette fête a été proclamée par l'Église, il y a moins d'un siècle. En effet, la fête de 15 août a été érigée en dogme en 1950 par le pape Pie XII. Il faut noter que plusieurs étapes ont cependant jalonné, l'intégration de l'Assomption au dogme catholique.

Mais, depuis lors, elle est célébrée tous les 15 août de chaque année. Cette fête donne l'occasion aux prêtres de rappeler aux fidèles les gestes de solidarité que prônait la Vierge Marie en vers les pauvres mais surtout pour une société juste et équitable. Bonne fête à tous !