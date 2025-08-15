Sénégal: Makhtar Ndiaye - La Légende qui a ouvert la voie de la NBA

Dans le panthéon du basket-ball sénégalais, un nom brille d'une lumière particulière : Makhtar Ndiaye. Bien avant les gloires plus récentes, c'est lui qui a ouvert la voie, devenant le premier joueur de la nation à accéder à la NBA.

Né le 12 décembre 1973 à Diourbel, son parcours est une épopée qui s'étend des terrains poussiéreux du pays de la Teranga à l'élite mondiale. Du haut de ses 2,03 mètres, Makhtar Ndiaye est un pionnier dont l'ambition initiale, loin des projecteurs américains, a été transformée par un destin exceptionnel.

Le voyage de Makhtar Ndiaye n'a pas commencé avec un rêve américain en tête. Loin de là. « Honnêtement, je ne voulais même pas jouer en NBA ou en Amérique, » raconte-t-il lors d'une interview accordée à SENEBASKET. « Nous ne pouvions regarder que les temps forts de la ligue française et je voulais y être une star. » C'est en France, à Reims plus précisément, qu'un tournant décisif se produit. Sa performance exceptionnelle lors d'un tournoi lui vaut le titre de MVP et attire l'attention de Derrick Lewis, une ancienne star universitaire américaine.

Ce dernier perçoit son immense potentiel et le pousse vers les États-Unis. Un conseil qui va changer sa vie et celle du basket-ball sénégalais. Après un passage marquant dans de prestigieuses universités américaines, il attire l'oeil des recruteurs de la NBA. En 1998, le jeune homme de la Sicap réalise l'inimaginable.

Makhtar Ndiaye est drafté et, durant la saison 1998-1999, il foule les parquets de la NBA sous le maillot des Vancouver Grizzlies, devenant par la suite le premier Sénégalais à évoluer en NBA. Si son séjour dans la ligue est bref, son impact, lui, est indélébile. Il a ouvert une fenêtre, prouvant que le talent sénégalais avait sa place au plus haut niveau et incitant la NBA à s'intéresser à une nation riche de son potentiel.

De joueur à bâtisseur

L'engagement de Makhtar Ndiaye pour son pays est tout aussi notable que son parcours en club. Il a été pilier de l'équipe nationale du Sénégal pendant des années, dont il a même été le capitaine. Pivot et ailier fort, son palmarès avec les Lions ne passe pas inaperçu. Il a participé à de multiples éditions du Championnat d'Afrique des Nations (Afrobasket), notamment en 1989 (où il est le plus jeune joueur), 1995, 1997, 2003, 2005 et 2007.

Il a mené le Sénégal à la médaille d'or en 1997, lors de l'Afrobasket disputé à Dakar. Il a également décroché des médailles d'argent en 1995 et 2005. Son talent s'est aussi exporté sur la scène mondiale, avec des participations aux Championnats du Monde en 1998 (Athènes) et 2006 (Japon).

Après une carrière professionnelle riche s'étalant de 1998 à 2008, Makhtar Ndiaye n'a pas quitté l'univers du basket. Son parcours post-carrière est aussi riche que celui de joueur. Pivot dans des universités américaines réputées, Pro A et Pro B, agent de joueurs, scout, et enfin, directeur de l'international dans une franchise NBA. Cette trajectoire unique l'a amené à devenir General Manager de l'équipe sénégalaise, tout en continuant son rôle de scout pour les New York Knicks.

Il a joué un rôle crucial en servant de pont entre les joueurs, la fédération et le staff. Aujourd'hui, son influence s'exerce encore au sein d'une franchise NBA, où il continue d'ouvrir des portes pour les talents africains. L'histoire de Makhtar Ndiaye est un vibrant témoignage de sa détermination et de son engagement, un voyage de rêve qui continue de s'écrire, loin des parquets, mais toujours au service de son sport.