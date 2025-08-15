Cote d'Ivoire: 'Investir dans le District Autonome d'Abidjan' - La Chambre de Commerce et d'Industrie, partenaire clé du Forum '

La première édition du Forum "Investir dans le District Autonome d'Abidjan" (Fid2a) s'est tenue les 12 et 13 août 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) a été un partenaire clé de cet événement. Le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, représentant le Vice-président de la République Tiémoko Meyliet Koné, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans leur contribution au développement du District Autonome d'Abidjan. Il a souligné que le gouvernement continuera de garantir un environnement juridique sécurisé, d'améliorer les procédures administratives et de soutenir les porteurs de projets.

Pour lui, investir à Abidjan, c'est investir dans une Côte d'Ivoire en plein essor. Le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo, initiateur du forum, a appelé à un engagement durable des acteurs économiques, des partenaires publics et privés, ainsi que des jeunes et des femmes. Son objectif est de faire d'Abidjan un district où il fait bon vivre et un véritable hub économique de l'Afrique de l'Ouest. Il a souligné que l'événement s'inscrit dans la continuité d'une table ronde précédente, marquant le passage "du dialogue à l'engagement, du projet à l'action".

Le rôle central de la Cci-CI et les défis à relever

La Cci-CI a participé activement au forum en tenant un stand d'information et en co-animant le panel inaugural de haut niveau intitulé "Vision Stratégique du Développement du District d'Abidjan, Objectifs 2030". Son président, Touré Faman, a félicité le ministre-gouverneur pour la tenue de l'événement et a souhaité sa pérennisation pour en faire une plateforme d'échanges essentielle entre le secteur privé et le gouvernement.

Le forum a mis en lumière l'importance stratégique d'Abidjan, qui concentre 40% du PIB national et plus de 70% du trafic routier du pays. Cependant, la ville doit relever plusieurs défis majeurs, tels que la congestion urbaine, la modernisation des infrastructures, la revitalisation des zones économiques et la gestion de la pression écologique. Le Fid2a a pour but d'apporter des solutions à ces enjeux. Le gouverneur a précisé que le forum servirait à bâtir des partenariats dans des domaines tels que la santé, l'éducation, le transport, l'emploi, l'immobilier et le tourisme.