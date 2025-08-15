Cote d'Ivoire: Transports - Le plan stratégique 2025-2027 de la Sicta présenté aux acteurs

14 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dans le cadre d'un séminaire stratégique annuel, des acteurs du secteur des transports, précisément 52 cadres et responsables opérationnels se sont retrouvés récemment à Yamoussoukro.

La rencontre qui les a réunis est initié par la Sicta et avait pour objectif, mobiliser l'ensemble de ses forces pour une croissance durable, une organisation renforcée, et une maîtrise totale de ses opérations techniques.

Le séminaire avait pour thème : « Alignement, croissance et conquête ». Il s'inscrit dans le cadre du lancement d'un nouveau cycle stratégique 2025-2027.

Anne-Lyse Bougha, directrice générale de la Sicta, a profité du séminaire pour présenter le plan stratégique qui s'articule autour des mesures concrètes de modernisation des équipements, la digitalisation accrue des services et un plan ambitieux de formation continue.

Elle a ajouté que ce plan vise à renforcer la position de l'entreprise en tant que leader du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire, tout en contribuant à la sécurité routière et au développement durable.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.