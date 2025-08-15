Cote d'Ivoire: Transports - Le plan stratégique 2025-2027 de la Sicta présenté aux acteurs

Dans le cadre d'un séminaire stratégique annuel, des acteurs du secteur des transports, précisément 52 cadres et responsables opérationnels se sont retrouvés récemment à Yamoussoukro.

La rencontre qui les a réunis est initié par la Sicta et avait pour objectif, mobiliser l'ensemble de ses forces pour une croissance durable, une organisation renforcée, et une maîtrise totale de ses opérations techniques.

Le séminaire avait pour thème : « Alignement, croissance et conquête ». Il s'inscrit dans le cadre du lancement d'un nouveau cycle stratégique 2025-2027.

Anne-Lyse Bougha, directrice générale de la Sicta, a profité du séminaire pour présenter le plan stratégique qui s'articule autour des mesures concrètes de modernisation des équipements, la digitalisation accrue des services et un plan ambitieux de formation continue.

Elle a ajouté que ce plan vise à renforcer la position de l'entreprise en tant que leader du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire, tout en contribuant à la sécurité routière et au développement durable.