Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 août 2025

revue de presse

Magal de Touba 2025 - Plus de 300 milliards FCFA injectés dans l'économie sénégalaise

La 131e édition du Grand Magal de Touba a été célébrée le 13 août 2025 au Sénégal, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, au Gabon. Le Grand Magal de Touba, l'un des plus importants rassemblements spirituels en Afrique, dépasse de loin une dimension religieuse. Il englobe un aspect économique qui touche toutes les activités génératrices de revenus du pays.

Pour cette édition, le Magal a mobilisé 6. 583. 278 (six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-dix-huit) personnes, en hausse de 12% par rapport au Magal 2023, avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 400 milliards de FCFA, a fait savoir le président de la Commission culture et communication du Grand Magal Serigne Abdoul Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. (Source allAfrica)

Afrique du Sud, un dialogue national sur fond de tensions

Cyril Ramaphosa appelle les Sud-africains à discuter pour une perspective pour les trente prochaines années. Mais des fondations politiques renoncent à y participer.

Sept fondations respectées d'anciens dirigeants de l'ANC et combattants de la libération, se sont retirées de l’organisation de ce dialogue national. Il s’agit entre autres des fondations des militants de la cause anti-apartheid Steve Biko et Desmond Tutu mais aussi celle de l’ancien président Thabo Mbeki. La fondation de Nelson Mandela et le Groupe de dialogue stratégique ne participent pas non plus à ce dialogue.

Dans une déclaration commune, elles dénoncent une organisation précipiter de ce dialogue censé faire un état des lieux des défis du pays. Elles demandent son report à octobre. (Source Deutsche Welle)

Julius Maada Bio veut convaincre l'Alliance des États du sahel de réintégrer la Cédéao

Après le Togo et le Ghana au début du mois, puis la Côte d'Ivoire en début de semaine, le président en exercice de la Cédéao, Julius Maada Bio, poursuit sa tournée régionale.

Julius Maada Bio, le président sierra léonais a rencontré, jeudi 14 août à Banjul, son homologue gambien Adama Barrow, juste après une visite éclair à Umaro Sissoco Embalo en Guinée-Bissau. Ensemble, ils ont abordé les « questions bilatérales et régionales sur la sécurité, l'intégration et la cohésion au sein de la famille ouest-africaine ».

Le dirigeant provisoire de la Cédéao a surtout plaidé pour un retour des pays sahéliens de l'Alliance des États du sahel (AES) au sein de la communauté régionale. Et Julius Maada Bio se montre confiant et espère que la bonne relation qu'il entretient avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger jouera en sa faveur. (Source RFI)

Soudan : L'aéroport international de Khartoum bientôt opérationnel

Fermé depuis plus de deux ans, l'aéroport international de Khartoum est encore en cours de reconstruction.

L'armée soudanaise a repris l'aéroport international en mars, et le chef militaire s'est rendu pour la première fois dans la capitale ce jeudi.

Ibrahim Jaber a pu observer l’avancée des travaux, la piste d’atterrissage est achevée mais les terminaux, les halls d'arrivée et les services de base tels que l'électricité et l'eau ont encore besoin d'être réparés. (Source Africanews)

Au Mali, un Français soupçonné d’espionnage arrêté par la junte qui accuse des « Etats étrangers » de déstabilisation

Un ressortissant français a été arrêté au Mali, soupçonné de travailler « pour le compte des services de renseignement français », a annoncé la junte au pouvoir, laquelle accuse, dans un communiqué lu jeudi 14 août à la télévision, des « Etats étrangers » d’être derrière une tentative de déstabilisation.

Dans son communiqué, la junte – arrivée au pouvoir après deux coups d’Etat en 2020 et 2021 – annonce également « l’arrestation d’un groupuscule d’éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes », qui cherchait selon elle à « déstabiliser les institutions de la République ». (Source Lemonde Afrique)

Présidentielle 2025 au Cameroun : L’opposition accélère ses négociations pour un candidat unique

À deux mois de l’élection présidentielle prévue en octobre, l’opposition camerounaise multiplie les tractations pour présenter un candidat unique face au président sortant Paul Biya. Onze prétendants sont officiellement en lice, mais ce nombre pourrait rapidement diminuer si les discussions en cours aboutissent à un consensus. L’objectif : maximiser les chances de victoire en évitant la dispersion des voix.

Selon Paul Mahel, conseiller du candidat Akere Muna, les échanges entre leaders se sont intensifiés et pourraient déboucher dans les prochains jours sur un accord réunissant trois ou quatre figures majeures. Les négociations portent sur un socle de mesures prioritaires à mettre en œuvre en cas de victoire, notamment la résolution définitive de la crise anglophone par l’organisation d’une conférence inclusive. (Source Africapresse)

AIIM présentera ses stratégies lors de l’African Mining Week 2025

Le directeur de la stratégie d’investissement d’African Infrastructure Investment Managers (AIIM), Ed Stumpf, dévoilera en octobre les stratégies d’investissement destinées à soutenir l’industrialisation minière du continent, au Cap à l’occasion de la prochaine édition de l’African Mining Week (AMW).

Les organisateurs de l’African Mining Week (AMW) ont précisé jeudi que lors de l’édition 2025 au Cap, M. Ed Stumpf y interviendrait sur le thème « La perspective des investisseurs – Financer l’industrialisation minière de l’Afrique », une session clé consacrée aux tendances du financement et aux orientations stratégiques permettant de passer de l’extraction brute des minerais à leur transformation à valeur ajoutée sur le continent. (Source apanews)

L’UA veut corriger la carte du monde

L’Union africaine (UA) a apporté son soutien à la campagne « Correct The Map » visant à abandonner la carte de Mercator, utilisée depuis le XVIe siècle, au profit d’une projection plus fidèle à la taille réelle des continents, comme la carte Equal Earth (2018).

Conçue à l’origine pour la navigation, la projection de Mercator agrandit les zones proches des pôles (Amérique du Nord, Groenland) et réduit la taille de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. Une distorsion qui, selon l’UA, contribue à marginaliser l’Afrique, pourtant deuxième plus grand continent au monde avec 54 pays et plus d’un milliard d’habitants. (Source togonews)

Gabon – Bénin : Vers un rapatriement volontaire de ressortissants béninois après des tensions à Lambaréné

Face aux menaces et actes d’intimidation signalés à l’encontre de membres de la communauté béninoise au Gabon, notamment dans la province du Moyen-Ogooué, les autorités de Cotonou annoncent, dans un communiqué daté de ce jeudi 14 août 2025, le lancement d’une mission d’identification et de recensement en vue d’un possible rapatriement volontaire.

Une mesure qui intervient dans un contexte tendu, marqué par la mise en place de nouvelles restrictions économiques visant certains étrangers.

Un climat alourdi par les tensions économiques. Dans son communiqué officiel, le ministère béninois des Affaires étrangères précise avoir pris connaissance « des menaces et actes d’intimidation visant la communauté béninoise au Gabon à la suite de l’attribution de places de marché dans la province de Lambaréné ». (Source GabonMediaTime)

AfroBasket 2025 : Le Soudan du Sud surclasse la Libye, le Mali et l’Angola se relancent, le Sénégal tombe face à l’Égypte

La deuxième journée de l’AfroBasket 2025 a vu le Soudan du Sud signer la plus large victoire du tournoi, le Mali décrocher son premier succès, l’Angola confirmer à domicile et le Sénégal s’incliner face à une Égypte solide.

Battu par la Guinée lors de son entrée en lice, le Soudan du Sud a répondu de manière éclatante en infligeant à la Libye la plus large victoire de l’AfroBasket 2025 jusque-là (115-52). Les Bright Stars ont dominé de bout en bout, grâce à un pressing tout terrain et une adresse collective impressionnante : les 12 joueurs sud-soudanais ont inscrit au moins deux points. (Source SportNewsAfrica)