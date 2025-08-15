Cote d'Ivoire: Résultats du BTS 2025 - 40,48 % de taux d'admissibilité

Les résultats d'admissibilité de la session 2025 du Brevet de technicien supérieur (Bts) sont disponibles ce jeudi 14 août, dès 14h, sur la plateforme officielle : www.examensbts.net

Selon les données communiquées, 20 936 candidats ont été déclarés admissibles cette année, soit un taux d'admissibilité de 40,48 %. Ce chiffre marque une progression notable par rapport à la session 2024, où le taux s'établissait à 38,39 %, soit une hausse de 2,09 points.

Les candidats souhaitant introduire une réclamation disposent d'un délai de trois jours, du vendredi 15 au dimanche 17 août 2025, pour le faire exclusivement en ligne sur le site officiel des examens du Bts. Aucune réclamation ne sera acceptée en dehors de cette période ou par un autre canal.

Cette légère hausse par rapport à l'année dernière traduit à la fois l'engagement des étudiants et le travail des encadrants, tout en maintenant un niveau d'exigence académique élevé.

Les candidats admissibles devront désormais se préparer aux soutenances, une étape déterminante pour l'obtention définitive du diplôme.