Cote d'Ivoire: Lutte contre le tabagisme - Le pays, bon élève

De la mise en place du paquet neutre à une stricte traçabilité des produits du tabac, les autorités ivoiriennes veulent lutter contre le tabagisme des plus jeunes.

Le pays, qui a déjà enregistré de sérieux succès dans la lutte contre le tabagisme, fait déjà figure d'exemple dans un continent encore enfumé par les industriels du tabac, l'Organisation Mondiale de la Santé (Oms) venant même très officiellement d'alerter sur la hausse du tabagisme des jeunes africains.

À l'échelle internationale, l'Afrique toujours enfumée

Dans le monde, le tabagisme reste la première cause de mort prématurée avec plus de 8 millions de morts par an, dont 15 % de non-fumeurs, du fait du tabagisme passif. Désastre financier, le coût social du tabac est, selon différentes études, 6 à 10 fois supérieur aux recettes fiscales qu'il génère.

Lueur d'espoir, la consommation internationale chute peu à peu, sous l'effet d'une conscientisation des populations et de politiques de santé publique de plus en plus ambitieuses. Mais, à rebours de la tendance mondiale, l'Afrique semble connaître une hausse de la consommation.

« Selon Euromonitor, la région Afrique du Nord et Moyen-Orient devrait voir le volume de ventes de cigarettes augmenter de 1,4 % entre 2021 et 2026. Il s'agit de la seule région dans laquelle une croissance est prévue », s'inquiétait, en 2022, l'Ong Génération Sans Tabac.

Dans ce contexte, marqué notamment par un cadre législatif antitabac encore limité et une forte porosité des pays africains aux lobbys du tabac, souvent dénoncée par les Ong, certains pays font de la résistance.

En juin dernier, la Côte d'Ivoire a ainsi été honorée par l'Oms « pour ses efforts exceptionnels dans la lutte contre le tabagisme » et notamment « des politiques publiques ambitieuses, des campagnes de sensibilisation efficaces et des mesures de régulation ».

Avec des résultats indéniables. « La prévalence de la consommation du tabac qui était à 14,7 % est passée à 8,6 %, ce qui démontre bien des efforts notables », affirmait en juillet dernier le Docteur Ernest Zotoua, fer-de-lance de la lutte antitabac dans le pays. D'autres pays, comme l'Ile Maurice ou la Mauritanie, sont aussi régulièrement salués pour leurs efforts -et leurs résultats.

Du retard sur deux mesures emblématiques du fait de « l'industrie du tabac »

Concrètement, la Côte d'Ivoire a été, en janvier 2022, le premier pays africain à avoir décidé de la mise en oeuvre du paquet neutre. Une petite révolution à l'échelle du continent. Problème, « la mise en oeuvre de l'arrêté d'application du décret est constamment retardée par l'industrie du tabac », selon Tall Lacina, coordinateur du Cludod, qui presse le gouvernement à agir dans les plus brefs délais, avec le soutien du Réseau des Ong actives pour le contrôle du tabac en Côte d'Ivoire (RoctaCI).

Au même moment, un décret est entré en vigueur pour instaurer un nouveau système de traçabilité des produits du tabac, fondé sur les exigences techniques et juridiques du Protocole de l'Oms, l'un des textes fondateurs, au niveau international, de la lutte contre le tabagisme.

En effet, c'est pour contrôler la fabrication de tabac et ses livraisons que ce texte, entré en vigueur le 25 septembre 2018 au niveau international, tente d'empêcher les fabricants de tabac de surproduire et de suralimenter les marchés. Son article 8 oblige notamment les cigarettiers à choisir un système de traçabilité parfaitement indépendant des industriels.

Une mesure présentée comme essentielle pour empêcher les jeunes d'entrer dans le tabac en les empêchant d'avoir accès à des paquets à des coûts plus faibles que ceux imposés dans le pays.

Pour y parvenir, la Côte d'Ivoire a organisé un appel d'offres international pour sélectionner le prestataire idoine. C'est le groupe suisse Sicpa qui a été sélectionné, leader mondial du domaine et l'une des principales alternatives aux systèmes de traçabilité conçus par les cigarettiers et mis en oeuvre par leurs partenaires.

Après avoir été conclu en 2023, le système de traçabilité est en cours de mise en œuvre dans le pays. « Le groupe a reçu un satisfecit des plus grandes institutions internationales, comme le FMI ou la Banque mondiale, pour ses technologies en faveur de la baisse du commerce parallèle et de la hausse des recettes fiscales », précise l'African Tobacco Control Alliance (Acta).

En effet, dans les pays dans lesquels Sicpa est implanté, les recettes fiscales liées au tabac ont grimpé. De 45 % au Kenya, 50 % en Tanzanie ou encore de 80 % en Ouganda, grâce à une lutte plus efficace contre la fraude et la contrefaçon.

Dans le domaine de la taxation des produits du tabac aussi, les efforts ivoiriens sont venus compléter l'arsenal des armes contre le tabac. La taxe d'accise est ainsi passée de 49 % en 2023 à 70 % en 2024.

Une recette là encore gagnante, l'Oms estimant qu'une hausse du prix des cigarettes de 10 % entraîne une baisse de la consommation de 4 %, des taux encore plus forts chez les jeunes, plus sensibles aux augmentations des prix. De plus, le pays a mis en oeuvre, depuis plus de dix ans, une interdiction totale du tabagisme dans les lieux publics et les transports publics, une législation incluant désormais les produits à base de nicotine.

Des efforts qui devraient se poursuivre dans les années à venir. « Nous allons utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de la sensibilisation des communautés », a affirmé Pierre Dimba, ministre de la Santé, qui perçoit la prévention comme le socle d'« un système de santé robuste ».

Stricte traçabilité des produits du tabac pour empêcher les jeunes générations d'avoir accès à des cigarettes à prix cassés et déploiement rapide du paquet neutre sur tout le territoire pourraient permettre à la Côte d'Ivoire de devenir, à terme, l'un des premiers pays du monde à faire grandir une « Génération Sans Tabac ».