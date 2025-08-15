Cote d'Ivoire: San Pedro - Les entreprises de transport en renfort aux forces de l'ordre pour la sécurité routière

Depuis plus de deux mois, la représentation locale du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier (Hcptr) de Côte d'Ivoire renforce les contrôles routiers à San Pedro. Une initiative qui soutient les actions de la direction régionale des transports et celles des forces de l'ordre, dans un contexte de recrudescence des accidents de la route.

L'opération vise à aider les forces de l'ordre dans la conduite de leur mission de régulation de la circulation.

Depuis son lancement, une équipe de jeunes formés par l'organisation intervient quotidiennement pour effectuer, de jour comme de nuit, des contrôles de permis de conduire, vérifier l'état mécanique des véhicules et s'assurer du bon fonctionnement des phares.

Ces jeunes descendent généralement sur le terrain, au cours des semaines nationales de sécurité routière, dont la 31e édition s'est déroulée du 3 au 10 août 2025, autour du thème : « Comportements responsables, gage de sécurité sur les routes ».

« Dès le lancement officiel, nous déployons nos agents pour renforcer les contrôles. En tant qu'organisation responsable du transport dans la région, nous avons le devoir d'intervenir. Si un véhicule est en infraction, nous l'immobilisons selon notre règlement intérieur », a expliqué Sékou Koné, vice-président du Hcptr.

Sékou Koné n'a pas mâché ses mots face à l'attitude de certains usagers, notamment les conducteurs de motos à deux et trois roues, qu'il juge responsables d'une grande partie des infractions et accidents à San Pedro.

« Tant que des mesures fermes ne seront pas prises à leur encontre, les efforts pour améliorer la sécurité routière seront vains », a-t-il déclaré, appelant à une action plus rigoureuse des forces de l'ordre à l'encontre de ceux-ci.

Le constat est partagé par Aké Franck Innocent, technicien supérieur en transport logistique à la direction régionale des transports. Selon lui, 95 % des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire sont dus à des facteurs humains, contre seulement 5 % liés à l'état des routes ou aux pannes mécaniques.

« L'homme est à l'origine de sa propre perte et de celle des autres sur la route », a-t-il rappelé. Il en appelle à une prise de conscience collective et au respect des règles élémentaires du code de la route.

Les chiffres sont alarmants. D'après une étude réalisée en 2021 par le ministère des Transports, deux accidents surviennent chaque heure sur les routes ivoiriennes. Des statistiques qui soulignent l'importance des campagnes de sensibilisation, mais aussi des actions de terrain concrètes, comme celle initiée à San Pedro par la représentation locale du Hcptr.