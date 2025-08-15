Afrique: Afrobasket masculin - Les Lions s'inclinent devant les Pharaons, 91-77

14 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball s'est inclinée (77-91) devant celle de l'Egypte, jeudi, lors de la deuxième journée de l'Afrobasket de la catégorie dans le groupe D, au Pavilhão Multiusos de Luanda (Angola).

À la pause, les Lions étaient menés de six points, 42-36.

Les protégés de l'entraîneur Ngagne Desagana Diop enregistrent leur première défaite dans ce tournoi. Ils avaient battu, lundi, les Ougandais (88-53).

De leur côté, les Pharaons enchaînent leur deuxième succès et occupent la place de leader du groupe.

Samedi, les Lions vont disputer un match décisif face au Mali pour une place qualificative pour les huitièmes de finale.

Les Aigles du Mali ont obtenu, ce jeudi, leur premier succès en battant (85-72) l'Ouganda.

Ils avaient perdu lors de leur première sortie face aux Egyptiens.

Le Sénégal court après un sacre continental depuis son dernier titre remporté à domicile en 1997. Les Lions ont réalisé un sans-faute lors des éliminatoires, remportant leurs six matchs.

Le tournoi de l'Afrobasket débute par une phase de groupes programmée du 12 au 15 août.

À l'issue de celle-ci, les deuxièmes et troisièmes de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale croisés.

Les vainqueurs rejoindront ensuite les premiers de groupe en quarts de finale.

