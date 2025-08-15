Sénégal: Thiès - Hommage unanime au journaliste Alassane Cissé, inhumé à Takhikao

Thiès — Des proches, des amis, confrères et collègues du journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Alassane Cissé, ont salué, jeudi, à Thiès, la mémoire d'un professionnel rigoureux et d'un homme aux grandes qualités humaines, lors de son inhumation au cimetière de Takhikao.

Décédé la veille à Dakar, des suites d'une longue maladie, Alassane Cissé laisse le souvenir d'un journaliste "humble, généreux et sans histoires", ont témoigné plusieurs de ses proches.

Son camarade de la 25e promotion du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI-UCAD), Habib Demba Fall, a parlé d'un " professionnel méticuleux, passionné par son métier et attaché à l'éthique et à la déontologie".

"J'ai côtoyé un professionnel pointilleux, rigoureux, toujours attentif aux techniques d'expression française, aux règles déontologiques et aux méthodes d'écriture", a-t-il ajouté.

"Ce qui me frappait, insiste-t-il, c'était d'abord sa bonhomie. Alassane [était] d'une urbanité extraordinaire, facile à vivre".

Habib Demba Fall qui a été également son voisin de chambre dans le campus social à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), s'est aussi attardé sur sa piété.

"Alassane me réveillait le matin pour me dire : tu ne vas pas attendre jusqu'à 8 heures pour faire ta prière du "fajar", il faut faire tes prières pour que nous puissions tranquillement aller au cours", raconte l'ancien journaliste au quotidien national Le Soleil.

"Il ne ratait jamais une occasion pour m'envoyer un texto, un mail, me passer un coup de fil pour s'enquérir de ma situation et de [celle] de ma famille, il n'attendait pas que je le fasse. C'était le grand frère qui prenait de mes nouvelles et qui ne se fatiguait pas de le faire. Un homme très loyal, vraiment très loyal", s'est encore remémoré Habib Demba Fall, très ému.

La correspondante de la RTS à Thiès, Fatoumata Banel Ba, se souvient de lui comme quelqu'un de "bienveillant" et "jovial".

"En tant que stagiaires à la RTS, il nous a beaucoup accompagnés, il a corrigé nos papiers", témoigne-t-elle, relevant cette facilité qu'il avait pour "mettre une personne à l'aise, lui expliquer certaines choses, la corriger, sans pour autant la frustrer".

Son humilité, sa convivialité, sa loyauté et sa piété ont aussi été mises en exergue dans les nombreux témoignages sur le défunt, qui a été accompagné vers sa dernière demeure par un important cortège funéraire.

"Nous avons côtoyé une personne très responsable, humble, loyale", a, pour sa part, dit le journaliste de la Sen TV Alassane Baldé, membre de l'Association des journalistes en santé, population et développement, que le défunt a eu à diriger.

Il se dit marqué par la "simplicité" et le caractère "fédérateur" de son regretté confrère.