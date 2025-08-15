Sénégal: Kaolack - Deux enfants meurent noyés dans un marigot à Niolanéme

15 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Deux "talibés", élèves d'une école coranique, âgés respectivement de 10 et 12 ans, ont perdu la vie, jeudi, par noyade, dans un marigot situé à Thioffack, un quartier de la commune de Kaolack (centre), a appris l'APS des secouristes.

Ces enfants ont péri alors qu'ils se baignaient dans ce cours d'eau rempli en cette période d'hivernage avec les fortes pluies enregistrées ces derniers jours.

Impuissants face à ce drame, leurs camarades avec qui ils étaient ont alerté les populations qui, à leur tour, ont informé les sapeurs-pompiers de la 33ème Compagnie d'incendie et de secours de Kaolack.

C'est aux environs de 18 heures que les corps des deux victimes ont été repêchés avant d'être transportés à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour élucider ce drame qui a abouti au décès de ces enfants originaires du département de Koungheul, dans la région de Kaffrine.

"Nous lançons un appel aux parents et surtout aux maitres-coraniques à redoubler de vigilance quant à la surveillance des enfants en cette période de vacances", a insisté le capitaine Mamadou Yahya Mané, commandant la 33ème Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade des sapeurs-pompiers de Kaolack.

