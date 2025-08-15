Sénégal: Air Sénégal - Retour à la normale sur toutes les lignes

Ces derniers jours, plusieurs perturbations ont été notées chez Air Sénégal, dues notamment à des collisions aviaires sur deux avions. Mais tout est rentré dans l'ordre, annonce la compagnie via un communiqué paru ce jeudi 14 août 2025.

« Air Sénégal annonce le retour à la normale de ses opérations sur les destinations qui ont été impactées telles que : Paris, Casablanca, Bamako-Ouagadougou, Bamako-Abidjan, Conakry-Abidjan », lit-on.

Air Sénégal estime avoir mis en oeuvre toutes les mesures correctives nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels causés par la collision aviaire sur deux avions de sa flotte, afin d'assurer la reprise des services.

« La Direction générale d'Air Sénégal présente à nouveau ses sincères excuses à l'ensemble des passagers impactés par ces perturbations indépendantes de sa volonté. La compagnie exprime également sa gratitude pour la compréhension et la patience des clients pendant cette période et réaffirme son engagement à fournir un service de qualité en toute sécurité », poursuit la note.