Sénégal: Air Sénégal - Retour à la normale sur toutes les lignes

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Ces derniers jours, plusieurs perturbations ont été notées chez Air Sénégal, dues notamment à des collisions aviaires sur deux avions. Mais tout est rentré dans l'ordre, annonce la compagnie via un communiqué paru ce jeudi 14 août 2025.

« Air Sénégal annonce le retour à la normale de ses opérations sur les destinations qui ont été impactées telles que : Paris, Casablanca, Bamako-Ouagadougou, Bamako-Abidjan, Conakry-Abidjan », lit-on.

Air Sénégal estime avoir mis en oeuvre toutes les mesures correctives nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels causés par la collision aviaire sur deux avions de sa flotte, afin d'assurer la reprise des services.

« La Direction générale d'Air Sénégal présente à nouveau ses sincères excuses à l'ensemble des passagers impactés par ces perturbations indépendantes de sa volonté. La compagnie exprime également sa gratitude pour la compréhension et la patience des clients pendant cette période et réaffirme son engagement à fournir un service de qualité en toute sécurité », poursuit la note.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.