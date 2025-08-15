Sénégal: Folklore durant le Magal - Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma met en garde les médias qui couvrent les célébrités

Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a exprimé son mécontentement envers le folklore durant cet événement. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication, a mis en garde les médias qui couvrent les célébrités lors de la célébration.

Cette déclaration fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de comportements inappropriés de certaines célébrités lors du Magal. Le président de la commission culture et communication a mis en garde les médias contre la couverture de ces « banalités » dans la ville sainte.

« Nous n'accréditerons plus aucun média qui couvre des banalités à Touba et nous retirerons l'accréditation à tout média qui ne respectera pas cette règle lors de la prochaine édition », a averti Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.