Sénégal: Folklore durant le Magal - Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma met en garde les médias qui couvrent les célébrités

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP (correspondant)

Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba a exprimé son mécontentement envers le folklore durant cet événement. Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication, a mis en garde les médias qui couvrent les célébrités lors de la célébration.

Cette déclaration fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de comportements inappropriés de certaines célébrités lors du Magal. Le président de la commission culture et communication a mis en garde les médias contre la couverture de ces « banalités » dans la ville sainte.

« Nous n'accréditerons plus aucun média qui couvre des banalités à Touba et nous retirerons l'accréditation à tout média qui ne respectera pas cette règle lors de la prochaine édition », a averti Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.

