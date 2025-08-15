Sénégal: Forte pluie - Un mort et d'importants dégâts enregistrés à Tambacounda

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)

Une pluie intense de 152 millimètres (mm), accompagnée de rafales, s'est abattue dans la nuit de mercredi à jeudi sur la ville, provoquant l'inondation de plusieurs maisons et d'importants dégâts matériels. Pis, une femme âgée de 62 ans, piégée par les eaux dans sa chambre, est décédée après son évacuation par les populations hors de la demeure inondée.

« La victime était dans une maison inondée. Elle a perdu la vie en cours d'évacuation », informe le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue. Il s'exprimait, ce jeudi, lors d'une tournée dans les maisons impactées. Selon l'autorité préfectorale, toutes les maisons qui se trouvent sous les eaux sont celles localisées au bord ou sur le lit du « Mamacounda ». Au-delà des inondations, plusieurs dégâts ont été également notés un peu partout dans la ville. C'est le cas de l'affaissement d'un pan du mur de clôture du stade régional, du délabrement de la route au niveau du quartier Pont, de l'effondrement de plusieurs maisons, chambres, toilettes, puits, fosses septiques.

Les pluies diluviennes ont aussi rendu l'essentiel des routes secondaires impraticables. Les marchés, commerces et lieux de travail n'ont pas été épargnés : des marchandises ont été endommagées et les ateliers de mécaniciens ou de menuisiers, détruits. Selon les premiers constats, les infrastructures d'évacuation des eaux, déjà saturées, n'ont pas résisté à l'ampleur des précipitations.

Cette précipitation qui dépasse de 40 mm, la plus forte du mois de juillet, a contraint de nombreuses familles à abandonner leurs maisons pour se réfugier chez leurs proches ou voisins. Selon M. Mbengue, les sapeurs-pompiers sont à pied d'oeuvre pour libérer les maisons envahies par les eaux. À l'en croire, les inondations sont également enregistrées dans 'arrondissement de Koussanar dans les communes de Koussanar et de Sinthiou Maléme.

