Sénégal: Grand Magal de Touba - Le bilan passe à 26 morts

Selon les sapeurs-pompiers, 26 décès ont été enregistrés jeudi 14 août 2025 à 18 heures, suite à des accidents. Le commandant Yatma Diéye a précisé que depuis le début de leurs interventions pour le Grand Magal, les sapeurs-pompiers ont effectué 507 interventions, dénombrant 747 victimes.

Le commandant Diéye a mentionné que sur les 507 interventions, 270 concernent des accidents de la circulation routière, ayant fait 660 victimes, dont 22 morts. Il a souligné que l'accident le plus grave est survenu jeudi à 12 h 27 sur la route de Daroul Mouhty, lorsqu'un véhicule de transport en commun (Ndiaga Ndiaye) a été renversé, faisant 24 blessés.

Il invite, à cet effet, les usagers de la route à respecter davantage les normes du code de la route.