Afrique: Afrobasket masculin - Les leçons de la défaite du Sénégal face à l'Egypte

Le Sénégal a craqué ce jeudi 14 août face à l'Egypte sur le score de 77 à 91, lors de la deuxième journée de l'Afrobasket masculin à Luanda Arena Kilamba. La bataille entre ces deux équipes n'a jamais été des plus faciles. Ce que l'on a longtemps mijoté depuis cette compétition s'est survenu. Le Sénégal n'a pas tenu la dragée haute pour rivaliser face à cette équipe égyptienne.

Après la sortie sur blessure de Gora Camara, les Lions ont montré une faiblesse inexplicable aux yeux de tous leurs supporters qui étaient à Luanda Arena Kilamba. Déçus de leur jeu, les supporters, pas forcément sénégalais, étaient à la fin du match dépités de voir le Sénégal rompre avec son invincibilité depuis deux ans dans cette compétition.

Les Egyptiens leur avaient ravi la vedette partout dans les duels, notamment les rebonds offensifs et défensifs. Depuis le deuxième quart-temps, la bande à Branco Badio a tout abandonné comme lutte pour le contrôle du jeu au profit des Egyptiens. La pression jadis connue comme arme fatale des Lions a disparu du jargon de ce match. Et à chaque quart-temps, l'Egypte est au-devant de la scène, laissant le Sénégal à la traine. Et sur tous les quarts temps, les Pharaons ont inscrits tour à tour 20-18, 22-18, 25-19 et 24-22. Suffisant pour les voir s'imposer sur le score à la fin de la partie par 91-77.

De même, toutes les statistiques du match en ont révélé la même chose, à savoir l'Egypte a dominé le Sénégal. Ehab Amin (26 pts) a été le meilleur scoreur pou l'Egypte et Ibrahima Faye (25 pts) a été le joueur sénégalais du match.

Ainsi, le match de samedi 16 août contre le Mali comptant pour la troisième journée qualificative sera déterminante pour les Lions qui auront l'obligation de succès pour ne tomber dans les calculs de repêchage.