Togo: Un message de paix aux catholiques togolais

15 Août 2025
Togonews (Lomé)

À l'occasion de la célébration de la fête de l'Assomption, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé ce vendredi un message de paix et de fraternité à la communauté catholique du Togo.

« À tous les chrétiens catholiques du Togo, je souhaite une bonne fête de l'Assomption. Puissent la paix, la fraternité, la solidarité et l'espérance s'ancrer dans les coeurs et affermir notre vivre ensemble », a-t-il écrit sur son compte X.

La fête de l'Assomption, célébrée chaque 15 août par l'Église catholique, commémore l'élévation au ciel, corps et âme, de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, à la fin de sa vie terrestre. Elle constitue l'une des principales fêtes mariales et revêt une dimension à la fois spirituelle et communautaire pour les fidèles.

Au Togo comme dans de nombreux pays à majorité chrétienne, cette journée est marquée par des offices religieux, des processions et des moments de recueillement. Elle est aussi l'occasion pour les croyants de renouveler leur foi et de prier pour la paix et la cohésion sociale.

