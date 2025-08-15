Algérie: Guelma - Tomber de rideau sur le 13ème Festival culturel national de musique actuelle

GUELMA — Le rideau est tombé, mercredi soir à Guelma, sur le 13ème Festival culturel national de musique actuelle (10-13 août) à l'issue d'un concert de chants Aïssaoua animé par cheikh Kassimou et sa troupe.

Lors de cette soirée de clôture, pour la tenue de laquelle les organisateurs ont préféré la maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï au lieu du théâtre romain qui a avait accueilli jusque-là le festival, la troupe de cheikh Kassimou a interprété plusieurs morceaux puisés du patrimoine authentique du genre Aïssaoua que le public, constitué essentiellement de familles, a particulièrement appréciés.

Cheikh Kassimou, l'une des figures artistiques les plus connues dans la wilaya de Guelma, et la troupe de musiciens l'accompagnant, ont réussi une fusion originale entre le chant mystique, tout en louanges à Dieu et à son Prophète, et une instrumentation moderne qui a mis en valeur le morceau "Koumou Sabbihou Allah ya aâchikine Rassoul Allah" que l'assistance a écouté avec recueillement.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de clôture, le commissaire du festival, Karim Baali, se félicitant de la bonne organisation qui a permis aux familles de vivre d'agréables moments, a estimé que cette édition a été "une réussie sur les tous les plans au regard, en particulier, à l'affluence importante du public, aussi bien au théâtre romain qu'à la maison de la culture".

Baali a ajouté que cet événement culturel national a offert l'occasion à des artistes connus d'être au contact de leurs fans, tout en permettant à de jeunes artistes de faire étalage de leur talent naissant.

Le festival de musique actuelle a été animé, durant 4 soirées, par 10 artistes et groupe musicaux de diverses régions du pays qui ont suscité un bel engouement du public.